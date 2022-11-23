16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
﻿Владимир Боровиков: "Искусство всегда спасало человека в сложные периоды жизни, спасет и сейчас" Три самарских театра попали в лонг-лист премии "Золотая Маска"-2023 В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" Самарскому театру "Витражи" попробуют подыскать новое здание "Евгения" в деревянном Лондоне: как в "Камерной сцене" интерпретировали Бомарше

Театр Культура

Самарский молодежный экспериментальный театр получил приз Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства "Территория жеста", организатором которого традиционно выступил Театр мимики и жеста при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль проходил с 8 по 12 ноября.

Фото: festival2022.tmig.su

В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра мимики и жеста Робертом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".

В главной номинации фестиваля "Лучший театральный коллектив" победу одержал "Самарский молодежный экспериментальный театр", представивший спектакль "Манюня" (режиссер Лилия Третьякова).

"Территория жеста" собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с Народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.

Дипломы участникам и награды победителям были торжественно вручены на завершающей церемонии V Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста", прошедшей на сцене Театра мимики и жеста 12 ноября.

Директор Театра мимики и жеста Роберт Фомин искренне поблагодарил министерство культуры Российской Федерации за постоянную поддержку фестиваля и еще раз подчеркнул важную роль фестиваля в объединении общества слабослышащих людей, создании единой культурной повестки для людей, говорящих на русском жестовом языке, для всех лидеров культурных инициатив, работающих в инклюзивных проектах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4