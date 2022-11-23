Самарский молодежный экспериментальный театр получил приз Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста"

В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства "Территория жеста", организатором которого традиционно выступил Театр мимики и жеста при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль проходил с 8 по 12 ноября.
В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра мимики и жеста Робертом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".
В главной номинации фестиваля "Лучший театральный коллектив" победу одержал "Самарский молодежный экспериментальный театр", представивший спектакль "Манюня" (режиссер Лилия Третьякова).
"Территория жеста" собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с Народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.
Дипломы участникам и награды победителям были торжественно вручены на завершающей церемонии V Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста", прошедшей на сцене Театра мимики и жеста 12 ноября.
Директор Театра мимики и жеста Роберт Фомин искренне поблагодарил министерство культуры Российской Федерации за постоянную поддержку фестиваля и еще раз подчеркнул важную роль фестиваля в объединении общества слабослышащих людей, создании единой культурной повестки для людей, говорящих на русском жестовом языке, для всех лидеров культурных инициатив, работающих в инклюзивных проектах.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.