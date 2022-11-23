Самарский молодежный экспериментальный театр получил приз Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста"

В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства "Территория жеста", организатором которого традиционно выступил Театр мимики и жеста при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль проходил с 8 по 12 ноября.

В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра мимики и жеста Робертом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".

В главной номинации фестиваля "Лучший театральный коллектив" победу одержал "Самарский молодежный экспериментальный театр", представивший спектакль "Манюня" (режиссер Лилия Третьякова).

"Территория жеста" собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с Народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы.

Дипломы участникам и награды победителям были торжественно вручены на завершающей церемонии V Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста", прошедшей на сцене Театра мимики и жеста 12 ноября.

Директор Театра мимики и жеста Роберт Фомин искренне поблагодарил министерство культуры Российской Федерации за постоянную поддержку фестиваля и еще раз подчеркнул важную роль фестиваля в объединении общества слабослышащих людей, создании единой культурной повестки для людей, говорящих на русском жестовом языке, для всех лидеров культурных инициатив, работающих в инклюзивных проектах.