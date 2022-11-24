16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупный металлотрейдер претендует на самый доходный корпус СПЗ С помощью инструментов бережливого производства "ВИП-УНИВЕРСАЛ" значительно повысила свою эффективность "Изумруд" отвоевал право на развитие территории рядом с Телецентром В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" Контракты на $75 млн подписаны по итогам визита делегации Наманганской области Узбекистана в Самарскую область

Экономика и бизнес

Крупный металлотрейдер претендует на самый доходный корпус СПЗ

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Пермметалл" стало единственным участником и победителем конкурса по реализации корпуса №10 ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Лот может достаться компании за 321,2 млн рублей.

Напомним, в 2021 г. СПЗ вернул в конкурсную массу корпус № 10. Ранее он принадлежал АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9), которому перешел в собственность по договору 2017 года. В корпусе № 10 производили ноу-хау СПЗ и одновременно самую дорогостоящую продукцию — крупногабаритные подшипники. По оценке экспертов, производство имело высокий уровень рентабельности.

Имущество находилось в залоге ПАО "АК Барс Банк", который инициировал банкротство СПЗ-9. Банк также вошел в реестр кредиторов СПЗ с суммой 586,9 млн рублей. Залогом по этому долгу также выступает корпус №10.

На продажу было выставлено производственное здание площадью 35,8 тыс. кв. м, земельный участок под ним (почти 30,2 тыс. кв. м) и 630 единиц оборудования. Заявку на торги подало только АО "Пермметалл", входящее в крупнейший металлоторговый холдинг России ОАО "Металлсервис". Начальная цена лота была определена в 321,2 млн рублей. Согласно отчету об оценке, на январь 2022г. рыночная стоимость имущества составляла 367 млн руб. (без НДС).

ОАО "Металлсервис" зарегистрировано в Москве, где имеет шесть площадок, а также еще 17 на территории России и СНГ: от Минска до Хабаровска, от Санкт-Петербурга до Краснодара. В Самаре работает филиал компании. В холдинг входят металлургические предприятия: НМЗ имени Кузьмина в Новосибирске и Сибирский завод металлоконструкций. По данным официального сайта "Металлсервиса", в числе его клиентов — Су-155, ПИК, ДСК-1, "Мортон". Металлобазы поставляли прокат для строительства Московского метрополитена, ЗИЛа, пассажирского терминала порта "Морской фасад", скоростной ж/д трассы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, стадиона "Зенит", Москва-Сити, Сколково, для изготовления оборудования для морского порта Усть-Луга, для реконструкции Большого Петровского моста в Санкт-Петербурге, для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС и др.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4