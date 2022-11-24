Крупный металлотрейдер претендует на самый доходный корпус СПЗ

АО "Пермметалл" стало единственным участником и победителем конкурса по реализации корпуса №10 ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Лот может достаться компании за 321,2 млн рублей.

Напомним, в 2021 г. СПЗ вернул в конкурсную массу корпус № 10. Ранее он принадлежал АО "Самарский подшипниковый завод-9" (СПЗ-9), которому перешел в собственность по договору 2017 года. В корпусе № 10 производили ноу-хау СПЗ и одновременно самую дорогостоящую продукцию — крупногабаритные подшипники. По оценке экспертов, производство имело высокий уровень рентабельности.

Имущество находилось в залоге ПАО "АК Барс Банк", который инициировал банкротство СПЗ-9. Банк также вошел в реестр кредиторов СПЗ с суммой 586,9 млн рублей. Залогом по этому долгу также выступает корпус №10.

На продажу было выставлено производственное здание площадью 35,8 тыс. кв. м, земельный участок под ним (почти 30,2 тыс. кв. м) и 630 единиц оборудования. Заявку на торги подало только АО "Пермметалл", входящее в крупнейший металлоторговый холдинг России ОАО "Металлсервис". Начальная цена лота была определена в 321,2 млн рублей. Согласно отчету об оценке, на январь 2022г. рыночная стоимость имущества составляла 367 млн руб. (без НДС).