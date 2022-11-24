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Футбол Спорт

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Спартаком"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятом туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли действующего обладателя кубка московский "Спартак" - 2:1.

Фото: pfcks.ru

Счет в мачте был открыт на 56 минуте. После навеса с углового Квинси Промеса с передачи Александра Соболева отличился Никита Чернов — 0:1.

На 73 минуте с передачи Гленна Бейла Александр Коваленко сравнял счет — 1:1. Уже через минуту Сергей Пиняев подкараулил ошибку Руслана Литвинова и отправил мяч в ворота "Спартака". В итоге волевая победа самарцев 2:1.

Перед последним туром в группе B на первом месте "Спартак" — 12 очков, на втором "Крылья" — 9 очков, на третьем "Зенит" — 9 очков, четвертый "Факел" — 0 очков.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, которое для него стало вторым в турнире, и он пропустит следующий кубковый матч.

В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" принимают воронежский "Факел". Игра состоится в воскресенье, 27 ноября, в 17:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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