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Облправительство Власть и политика

В Самарской области госслужащим, командированным в новые регионы, будут доплачивать вторую зарплату

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, связанное с финансовыми мерами поддержки мобилизованных госслужащих.

Оно касается лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих, работников, замещающие должности в государственных органах, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы региона, работников подведомственных государственным органам организаций и учреждений Самарской области.

Документом устанавливается, что денежное вознаграждение (денежное содержание, средний заработок) выплачивается в двойном размере. А дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

"Государственные органы Самарской области, подведомственные государственному органу региона организации и учреждения вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, в порядке и размерах, установленных локальным нормативным актом", — отмечается в постановлении.

Финансирование указанных расходов будет произведено за счет средств региональной казны.

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