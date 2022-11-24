В Самарской области госслужащим, командированным в новые регионы, будут доплачивать вторую зарплату

Правительство Самарской области опубликовало постановление, связанное с финансовыми мерами поддержки мобилизованных госслужащих.
Оно касается лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих, работников, замещающие должности в государственных органах, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы региона, работников подведомственных государственным органам организаций и учреждений Самарской области.
Документом устанавливается, что денежное вознаграждение (денежное содержание, средний заработок) выплачивается в двойном размере. А дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.
"Государственные органы Самарской области, подведомственные государственному органу региона организации и учреждения вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, в порядке и размерах, установленных локальным нормативным актом", — отмечается в постановлении.
Финансирование указанных расходов будет произведено за счет средств региональной казны.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.