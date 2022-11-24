Самарцев предупреждают о новой мошеннической двухэтапной схеме

ГУ МВД по Самарской области предупреждает жителей региона о мошеннической схеме.

Человеку звонят с "крупной финансовой организации" и предлагают взять кредит. После того как он отказывается — ему перезванивают и благодарят за оформление займа.

Когда гражданин понимает, что некто под его именем мошеннически оформил кредит, он начинает паниковать. И в этот момент "сотрудники" переключают его на "службу безопасности".

Суть обмана заключается в моменте переговоров, когда "попавшего на крючок" побуждают взять кредит, чтобы деньги не достались мошенникам, а затем перевести их на так называемый "безопасный счет".

Именно так злоумышленники поступили с жительницей Самары. Как рассказала полицейским 51-летняяя работница градообразующего предприятия, после отказа от "выгодного предложения", ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка, который сообщил, что на ее имя оформлен кредит. А чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо самостоятельно оформить "зеркальный" кредит, после чего снять все имеющиеся денежные средства и перевести на "безопасный счет".

Находясь в растерянности и паническом состоянии, поверив незнакомцу, женщина в течение двух дней в нескольких банках оформила займы на сумму 4,6 млн руб. и платежные поручения для перевода денежных средств на якобы "безопасные счета", после чего перевела деньги мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на "безопасные счета", прекратите общение. Перед совершением финансовой операции перезвоните в банк и уточните информацию, проконсультируйтесь у специалистов, посоветуйтесь членами семьи.