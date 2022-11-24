Самарцев предупреждают о новой мошеннической двухэтапной схеме

ГУ МВД по Самарской области предупреждает жителей региона о мошеннической схеме.
Человеку звонят с "крупной финансовой организации" и предлагают взять кредит. После того как он отказывается — ему перезванивают и благодарят за оформление займа.
Когда гражданин понимает, что некто под его именем мошеннически оформил кредит, он начинает паниковать. И в этот момент "сотрудники" переключают его на "службу безопасности".
Суть обмана заключается в моменте переговоров, когда "попавшего на крючок" побуждают взять кредит, чтобы деньги не достались мошенникам, а затем перевести их на так называемый "безопасный счет".
Именно так злоумышленники поступили с жительницей Самары. Как рассказала полицейским 51-летняяя работница градообразующего предприятия, после отказа от "выгодного предложения", ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка, который сообщил, что на ее имя оформлен кредит. А чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо самостоятельно оформить "зеркальный" кредит, после чего снять все имеющиеся денежные средства и перевести на "безопасный счет".
Находясь в растерянности и паническом состоянии, поверив незнакомцу, женщина в течение двух дней в нескольких банках оформила займы на сумму 4,6 млн руб. и платежные поручения для перевода денежных средств на якобы "безопасные счета", после чего перевела деньги мошенникам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на "безопасные счета", прекратите общение. Перед совершением финансовой операции перезвоните в банк и уточните информацию, проконсультируйтесь у специалистов, посоветуйтесь членами семьи.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.