В Самарской области продлен прием заявок на региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье"

Решением регионального оргкомитета окружного фестиваля "Театральное Приволжье" в Самарской области продлен прием заявок для участия в региональном этапе конкурса. Детские и молодежные театры городов и районов региона могут заявить о себе и заполнить заявку на официальном сайте проекта до 5 декабря 2022 года.

Старт IV сезону Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" был дан в октябре 2022 года. На участие в конкурсе уже заявились 35 коллективов и студий из 18 городов и районов Самарской области. Возраст артистов детских театральных коллективов от 6 до 17 лет, молодежных — от 18 до 35 лет.

Среди коллективов, отправивших заявку для участия фестивале — Театр-студия "Фонарь" для детей и подростков с постановкой "Ящерица" А. Володина. "Наш спектакль не оставит зрителей равнодушными. Он полон музыки, звуков, пластики. Вы погрузитесь в атмосферу древнего мира, где царило соперничество за существование, и узнаете: какова цена настоящей любви", — рассказала режиссер-постановщик Галина Юрченко

После завершения приема заявок свою работу начнет профессиональное жюри, которое определит победителей от региона. "Из года в год конкуренция между участниками растет, потому что растет уровень участников, представляющих разные регионы. Это радует: значит, фестиваль, действительно, актуален и его с полным правом можно назвать стимулом для развития театрального самодеятельного движения", — отметил заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, председатель регионального жюри фестиваля "Театральное Приволжье" Александр Мальцев.

Итоги регионального этапа фестиваля будут подведены в конце декабря 2022 года. Лауреаты (1 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области" будут награждены дипломами и денежными поощрениями на постановку нового спектакля, лауреаты (2,3 место) — дипломами и памятными сувенирами.

Лучшие театральные коллективы, занявшие 1 места (1 молодежный театральный коллектив и 1 детский театральный коллектив), а также обладатели званий "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" будут рекомендованы региональным экспертным жюри к участию в окружном этапе фестиваля.

Видеоверсии лучших спектаклей регионального этапа будут размещены на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Фестиваль "Театральное Приволжье" проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Ежегодно в фестивале принимают участие около 400 театральных коллективов, в которых занимаются порядка 6 тысяч актеров из всех регионов Приволжского федерального округа. Победители определяются экспертным голосованием и получают целевые гранты на постановку нового спектакля.

Проект стал заметным культурным событием в жизни Самаркой области. В рамках одного из заседаний комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Культура" Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров отметил важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье", направленного на культурное развитие молодежи.

В Самарской области организаторами фестиваля являются Министерство культуры Самарской области и Министерство образования и науки Самарской области.