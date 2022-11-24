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На продажу выставлено здание Тольяттинского экономико-технологического колледжа

ТОЛЬЯТТИ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выставили на торги административно-торговый комплекс площадью 4 тыс. кв. м, в котором находится Тольяттинский экономико-технологический колледж. Соответствующий лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

Фото: auction-house.ru

На колледж в шестиэтажном здании по ул. Юбилейной, 31Г приходится 2,9 тыс. кв. м. Остальные площади занимают банк, студия танцев, пекарня и телекоммуникационная компания.

Начальная цена объекта, построенного в 2005 г. – 70 млн рублей. При этом заявляется, что объект полностью сдан в аренду и приносит стабильный доход, порядка 14,3 млн руб. в год.

"При текущих финансовых показателях новый владелец выйдет на чистую прибыль уже через четыре года. Для российских реалий это очень хорошие показатели. Уверены, лот может заинтересовать как профессиональных инвесторов (управляющие компании), так и тех, кто ищет способы выгодно вложить свои средства", — заявила директор Поволжского филиала РАД Наталья Харланова.

Прием заявок продлится с 23 ноября до 21 декабря.

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