Корпоративная одежда и спальные мешки для военных: самарская швейная фабрика оперативно перестраивает бизнес-процессы с господдержкой

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил швейную фабрику "Профи Дресс". Предприятия легкой промышленности стабильно работают, оперативно подстраиваясь под новые реалии и запросы рынка.

Уже 11 лет компания выпускает униформу и текстиль для сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и магазинов. Предприятие поставляет свою продукцию в 600 городов по России и странам СНГ, количество клиентов фабрики уже превысило 5000 организаций.

"Наша команда регулярно посещает предпринимателей, работающих в разных муниципалитетах Самарской области. И, безусловно, мы в первую очередь, обращаем внимание на две категории: тех, кому нужны наша помощь и тех, с чьим успешным опытом мы можем познакомиться, чтобы в дальнейшем его транслировать", — сказал Дмитрий Богданов.

Помимо центрального офиса в Самаре, с предприятием сотрудничают 17 швейных цехов по всей Самарской области. Таким образом, сегодня "Профи Дресс" обеспечивает работой более 200 человек.

Создание необходимых условий для стабильной работы и развития бизнеса — важное направление работы областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Четко выстроенные производственные и бизнес-процессы на фабрике позволяют оперативно реагировать на изменения экономической ситуации и потребностей рынка.

Ежедневно здесь производят 500-600 единиц продукции, и эта работа продолжается. Сегодня примерно 70% мощностей предприятия заняты производством текстильных изделий для нужд российской армии.

"Сегодняшние непростые условия, связанные со специальной военной операцией, многим предпринимателям дают новые возможности. Предприятие Профи Дресс, которое мы посетили, имеет стабильный объем заказов, но при этом участвует в важном деле — изготовлении продукции, необходимой сегодня для страны", — сказал Дмитрий Богданов.

Предприятие активно использует меры господдержки для развития своей деятельности. В их числе микрозаймы регионального Гарантийного фонда и содействие при выходе на экспорт.

Компания налаживает внешнеэкономическую деятельность с дружественными странами и является клиентом Центра поддержки экспорта Самарской области. Предприятие регулярно принимает участие в семинарах, зарубежных бизнес-миссиях, обращалось за услугами подбора иностранных партнеров, перевода сайта и презентационных материалов на иностранные языки и др.

"Мы работаем на российском рынке, от Калининграда до Камчатки, а также поставляем свою продукцию в страны СНГ. Сырье мы используем производства России — за последние два года мы очень серьезно наладили работу с российскими текстильными фабриками, — рассказала Руслана Сукаева. — Недавно я побывала в Узбекистане и Турции в рамках региональных бизнес-миссий, смогла познакомиться с производством материалов из хлопка. С Узбекистаном мы уже заключили контракт и работаем по поставке махрового полотна, из которого производим полотенца, халаты для гостиниц, санаториев и турбаз по всей стране".

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций:

"Несмотря на непростые условия, в которых мы живем, у малого бизнеса сегодня все получается. Если говорить про период пандемии, то, несмотря на все риски и страхи, 2021 год мы завершили с рекордными значениями большинства макропоказателей: рост ВРП, инвестиций, числа субъектов МСП и самозанятых, рост выручки и налогов. Причем это показатели на уровне рекордных и одни из лучших в стране.

Мы сегодня стараемся использовать все возможности, которые есть у бизнеса, чтобы формировать дополнительную стоимость в Самарской области. Это связано с замещением импортных товаров, повышением плотности кооперационных цепочек. И мы помогаем в этом бизнесу всеми имеющимися инструментами: это и финансовые продукты Гарантийного фонда, регионального Фонда развития промышленности, и специальные программы льготной финансовой поддержки, действующие как в регионе, так и на федеральном уровне. В 2022 году более 40 млрд рублей привлечено для поддержки малого и среднего предпринимательства Самарской области".

Основатель швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева:

"Нашей фабрике уже 11 лет и мы все это время, в первую очередь, производим корпоративную одежду для сегмента HoReCa, то есть для гостиниц, ресторанов, кафе.

У нас из года в год прирост составляет 30%, и если клиент к нам обратился, он чаще всего становится постоянным и цикличность сделок с ним составляет 2 раза в год.

Мы не распыляемся, мы профессионалы в нише корпоративной одежды, у нас четко выстроены бизнес-процессы. Скорость изготовления у нас составляет 10 дней: от поиска и раскроя до передачи готового изделия клиенту.

Сегодня наша цель — развиваться и расширяться, мы пользуемся всеми мерами поддержки, которые существуют в регионе и которых, действительно, очень много".