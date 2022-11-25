Самарский театр оперы и балета объявил "Черную пятницу": скидки на билеты до 50%

Только три дня в Самарском академическом театре оперы и балета — акция "Черная пятница".

С 25 по 27 ноября при покупке онлайн на сайте театра примените промокод BLACKFRIDAY и получите билеты на любимые спектакли со скидками:

30 ноября в 18:30 балетный вечер "Самара Шостакович Балет I" (номинант премии "Золотая Маска") –50%;

1 декабря в 18:30 эпическая опера Александра Бородина "Князь Игорь" –50%;

10 декабря в 18:30 легендарная опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" –50%;

11 декабря в 18:30 современный балет-притча "Три маски короля" –10%;

16 декабря в 18:30 грандиозная опера Джузеппе Верди "Аида" –30%;

17 декабря в 18:30 веселая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" –50%;

18 декабря в 18:30 сказочный балет "Чиполлино" –20%;

20 декабря в 18:30 веселая оперетта Имре Кальмана "Сильва" –20%;

22 декабря в 18:30 знаменитая оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" –20%;

24 декабря в 18:30 и 25 декабря в 15:00 единственная оперетта Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" –30%.

Подробности на сайте театра: opera-samara.ru/aktsii/.