Самарский театр оперы и балета объявил "Черную пятницу": скидки на билеты до 50%

Только три дня в Самарском академическом театре оперы и балета — акция "Черная пятница".
С 25 по 27 ноября при покупке онлайн на сайте театра примените промокод BLACKFRIDAY и получите билеты на любимые спектакли со скидками:
30 ноября в 18:30 балетный вечер "Самара Шостакович Балет I" (номинант премии "Золотая Маска") –50%;
1 декабря в 18:30 эпическая опера Александра Бородина "Князь Игорь" –50%;
10 декабря в 18:30 легендарная опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" –50%;
11 декабря в 18:30 современный балет-притча "Три маски короля" –10%;
16 декабря в 18:30 грандиозная опера Джузеппе Верди "Аида" –30%;
17 декабря в 18:30 веселая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" –50%;
18 декабря в 18:30 сказочный балет "Чиполлино" –20%;
20 декабря в 18:30 веселая оперетта Имре Кальмана "Сильва" –20%;
22 декабря в 18:30 знаменитая оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" –20%;
24 декабря в 18:30 и 25 декабря в 15:00 единственная оперетта Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" –30%.
Подробности на сайте театра: opera-samara.ru/aktsii/.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.