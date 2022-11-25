Мэрия Самары сдаст в аренду участок в 27 тыс. "квадратов" под жилую застройку

Администрация Самары опубликовала извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельного участка в Советском районе. Территория площадью 27,2 тыс. кв метров расположена в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (электрического кабеля, ЛЭП, газопровода, водопровода), в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самары (Безымянка), в приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта.
Разрешено его использование под многоэтажную жилую застройку (высотную), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее образование. Однако, согласно извещению городских властей, цель использования — "для строительства многоэтажной жилой застройки".
Организатором аукциона выступает департамент градостроительства. Он пройдет 10 января 2023 г. в 10:00 на ул. Галактионовской, 132. Начальная цена предмета аукциона — 15, 08 млн рублей. Шаг — 452,4 тыс. рублей. Заявки на участие будут приниматься с 25 ноября по 26 декабря 2022 г.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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