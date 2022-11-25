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Мэрия Самары сдаст в аренду участок в 27 тыс. "квадратов" под жилую застройку Компания, созданная РФПИ, выкупила у PNK group логистический комплекс Ozon в Чапаевске Самарским бизнесменам, размещающим наружную рекламу, отсрочат обязательные платежи Рост производительности труда от 5% и займы под 1% годовых - реальная практика господдержки в Самарской области Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN

Государство и Бизнес Экономическая политика

Мэрия Самары сдаст в аренду участок в 27 тыс. "квадратов" под жилую застройку

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельного участка в Советском районе. Территория площадью 27,2 тыс. кв метров расположена в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (электрического кабеля, ЛЭП, газопровода, водопровода), в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самары (Безымянка), в приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта.

Разрешено его использование под многоэтажную жилую застройку (высотную), амбулаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее образование. Однако, согласно извещению городских властей, цель использования — "для строительства многоэтажной жилой застройки".

Организатором аукциона выступает департамент градостроительства. Он пройдет 10 января 2023 г. в 10:00 на ул. Галактионовской, 132. Начальная цена предмета аукциона — 15, 08 млн рублей. Шаг — 452,4 тыс. рублей. Заявки на участие будут приниматься с 25 ноября по 26 декабря 2022 г.

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