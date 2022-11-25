На заседании областного штаба по энергобезопасности обсудили работу в сложных погодных условиях

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.
Открывая совещание, Виктор Кудряшов поблагодарил руководителей ресурсоснабжающих организаций за слаженную работу в условиях ледяного дождя 22–23 ноября. В сложных погодных условиях возникают риски гололедных аварий: обрыва проводов, поломки деталей опор или самих опор, что может повлечь за собой перебои в энергоснабжении потребителей. Председатель правительства констатировал, что губерния благополучно справилась с ситуацией.
"Ледяной дождь повлек нарушение энергоснабжения во многих субъектах Российской Федерации. В Самарской области нам удалось избежать этого благодаря профессиональной работе энергокомпаний, которые работают на нашей территории. Я буквально каждый час получал информацию об обстановке, но техническое оснащение, предварительная подготовка, тренировки, которые проводили компании, дали положительный результат. Сегодня можно сказать, что этот непростой погодный фактор успешно преодолен, и мы прошли эти сутки без сбоев", - отметил Виктор Кудряшов.
В этот сложный период энергокомпании провели десятки плавок льда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. При плавке гололеда по проводам кратковременно пропускается электрический ток для нагрева их до температуры плавления. Были разработаны сотни технологических схем и сценариев этого процесса. Территориальные сетевые организации отработали процедуры плавки в ходе многочисленных тренировок, которые были проведены заблаговременно, еще до ухудшения погодных условий.
Еще одним вопросом повестки стало плановой укрупнение территориальных сетевых организаций. В соответствии с изменениями в законодательстве, департамент ценового и тарифного регулирования провел проверки 58 организаций - владельцев сетевого хозяйства - на соответствие уточненным критериям отнесения к территориальным сетевым организациям. Выявлено 12 организаций, которые не соответствуют требованиям действующих нормативов. Такие компании будут выведены из зоны тарифного регулирования и в дальнейшем покинут рынок. Их имущество будет передано более крупным и надежным организациям.
"Процесс укрупнения территориальных сетевых организаций идет активно, но непременным его условием должно оставаться бесперебойное электроснабжение потребителей", - отметил глава регионального кабинета министров.
Сейчас в законодательстве пока четко не прописаны процедуры, регулирующие передачу имущества выбывших компаний. Вместе с тем, план консолидации сетей утвержден и исполняется: потребители, которые находились в зоне ответственности таких организаций, в том числе садово-дачные товарищества, не останутся без электроэнергии.
"Давайте искать механизмы, которые позволят заинтересовывать более крупные компании в приеме имущества ушедших сетей, и выходить на федеральный уровень с законодательной инициативой. Это задача министерства и всего энергетического сообщества", - обратился к коллегам председатель правительства.
Руководитель управления энергетики министерства и ЖКХ области Вадим Маслов доложил об оценке готовности территориальных сетевых организаций к работе в осенне-зимний период. По методике, утвержденной протоколом федерального штаба, проверили 22 организации. В результате 17 признаны полностью готовыми к работе, 5 компаний - готовыми с условиями. Последним поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.