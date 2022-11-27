Тольяттинец похитил телефон из комиссионки и сдал в ломбард

В ноябре в полицию Тольятти обратился продавец комиссионного магазина, который сообщил, что несколько минут назад покупатель похитил у него сотовый телефон. Сотрудники полиции выяснили приметы и начали розыск.
Были изъяты и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале. Осмотрено место происшествия, опрошен продавец который пояснил, что один из покупателей попросил показать ему сотовый телефон и убежал с ним.
Подозреваемый был задержан на улице. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и пояснил, что приглянувшийся телефон из витрины достать самостоятельно он не мог из-за мер безопасности, поэтому попросил продавца показать ему смартфон, после чего завладел им и убежал, так как покупать его изначально не собирался.
По словам подозреваемого, сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.
По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный 23-летний местный житель ранее не судим, официально не трудоустроен.
Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".
Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и продолжают розыск похищенного имущества.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.