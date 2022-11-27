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Преступления Происшествия

Тольяттинец похитил телефон из комиссионки и сдал в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре в полицию Тольятти обратился продавец комиссионного магазина, который сообщил, что несколько минут назад покупатель похитил у него сотовый телефон. Сотрудники полиции выяснили приметы и начали розыск.

Были изъяты и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале. Осмотрено место происшествия, опрошен продавец который пояснил, что один из покупателей попросил показать ему сотовый телефон и убежал с ним.

Подозреваемый был задержан на улице. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и пояснил, что приглянувшийся телефон из витрины достать самостоятельно он не мог из-за мер безопасности, поэтому попросил продавца показать ему смартфон, после чего завладел им и убежал, так как покупать его изначально не собирался.

По словам подозреваемого, сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный 23-летний местный житель ранее не судим, официально не трудоустроен.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и продолжают розыск похищенного имущества.

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