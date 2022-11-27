В Нефтегорском районе во время распития алкоголя сельчанин нанес ножевое ранение в шею другу

В полицию Нефтегорского района поступило сообщение от жительницы с. Утевка о том, что между ее сожителем и их общим знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожителю заявительницы удар ножом в область шеи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинские документы, а также произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: вечером около жилого дома, расположенного на ул. Чапаевская, во время распития спиртных напитков между двумя жителями села произошел словесный конфликт. Не найдя других аргументов один из приятелей сходил к себе домой, взял нож, вернулся на место конфликта и нанес своему товарищу удар в область шеи.
Раненый 48-летний мужчина смог подняться к себе в квартиру и попросить помощи, его сожительница вызвала медиков и полицию.
При осмотре прилегающей территории под припаркованным рядом с домом автомобилем сотрудники полиции обнаружили и изъяли кухонный нож, которым предположительно было нанесено ранение. Из дома потерпевшего полицейские изъяли улики, имеющие отношение к происшествию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его проживания. Отрицать свою вину мужчина не стал. Сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стало нецензурное высказывание потерпевшего в адрес жены подозреваемого.
Следственным отделом МО МВД России "Нефтегорский" в отношении 44-летнего мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.