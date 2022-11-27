В Нефтегорском районе во время распития алкоголя сельчанин нанес ножевое ранение в шею другу

В полицию Нефтегорского района поступило сообщение от жительницы с. Утевка о том, что между ее сожителем и их общим знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожителю заявительницы удар ножом в область шеи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинские документы, а также произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: вечером около жилого дома, расположенного на ул. Чапаевская, во время распития спиртных напитков между двумя жителями села произошел словесный конфликт. Не найдя других аргументов один из приятелей сходил к себе домой, взял нож, вернулся на место конфликта и нанес своему товарищу удар в область шеи.

Раненый 48-летний мужчина смог подняться к себе в квартиру и попросить помощи, его сожительница вызвала медиков и полицию.

При осмотре прилегающей территории под припаркованным рядом с домом автомобилем сотрудники полиции обнаружили и изъяли кухонный нож, которым предположительно было нанесено ранение. Из дома потерпевшего полицейские изъяли улики, имеющие отношение к происшествию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его проживания. Отрицать свою вину мужчина не стал. Сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стало нецензурное высказывание потерпевшего в адрес жены подозреваемого.

Следственным отделом МО МВД России "Нефтегорский" в отношении 44-летнего мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.