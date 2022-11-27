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Футбол Спорт

"Крылья" вышли в 1/4 финала кубка, обыграв "Факел"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном туре группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 27 ноября, принимали воронежский "Факел".

 На 66 минуте встречи Дмитрий Цыпченко, получив мяч от Александра Коваленко, забил единственный гол в матче — 1:0.

В итоге "Крылья Советов" с 12 очками заняли в группе B второе место (1. "Спартак" — 13 очков, 3. "Зенит" — 10 очков, 4. "Факел" — 0 очков). В раунде плей-офф самарцы в верхней сетке сыграют в ¼ финала с одним из победителей в других группах ("Урал", "Динамо", "Краснодар"), соперник определится жеребьевкой, которая состоится до 3 декабря. Четвертьфинал состоится в следующем году и пройдет в два матча, первую игру "Крылья" проведут дома.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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