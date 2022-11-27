"Крылья" вышли в 1/4 финала кубка, обыграв "Факел"

В заключительном туре группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 27 ноября, принимали воронежский "Факел".

На 66 минуте встречи Дмитрий Цыпченко, получив мяч от Александра Коваленко, забил единственный гол в матче — 1:0.

В итоге "Крылья Советов" с 12 очками заняли в группе B второе место (1. "Спартак" — 13 очков, 3. "Зенит" — 10 очков, 4. "Факел" — 0 очков). В раунде плей-офф самарцы в верхней сетке сыграют в ¼ финала с одним из победителей в других группах ("Урал", "Динамо", "Краснодар"), соперник определится жеребьевкой, которая состоится до 3 декабря. Четвертьфинал состоится в следующем году и пройдет в два матча, первую игру "Крылья" проведут дома.