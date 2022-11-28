В Сызрани директор ООО стал фигурантом уголовного дела из-за невыплат зарплат

Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщает ведомство.
По версии следствия, в период с апреля 2022 г. по настоящее время подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, имея возможность выплачивать зарплату работникам компании, не сделал этого, вследствие чего перед тремя сотрудниками образовалась задолженность на сумму не более 100 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.