Бренд Lada стал официальным автомобильным партнером ФК "Зенит"

Церемония заключения соглашения состоялась 27 ноября перед домашним матчем ФК "Зенит". Договор рассчитан на один год.
В рамках соглашения бренд Lada становится официальным автомобильным партнером клуба. АвтоВАЗ предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения Lada Vesta.
В рамках соглашения Lada получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в социальных сетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше "Газпром Арены". Болельщики и зрители на домашних матчах смогут познакомиться с модельным рядом Lada на специальных экспозициях в рамках "Фан-Променада".
Кроме того, гости первых домашних матчей 2023 г., оформившие карту болельщика, получат возможность выиграть автомобиль.
"Партнерство между Lada, лидером автомобильного рынка России, и футбольным клубом "Зенит", лидером Российской Премьер-лиги, свяжет автолюбителей и футбольных болельщиков единой страстью к миру футбола, и впереди нас вместе ждут только яркие победы!" - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев: "Мы рады приветствовать надежного партнера в лице бренда Lada в 15-миллионной семье участников и болельщиков футбольного клуба "Зенит". Нас объединяют общие ценности: не теряя верности традициям, мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей. Наше сотрудничество пойдет на пользу не только обоим брендам, но и развитию российского футбола в целом".
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....