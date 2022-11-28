Бренд Lada стал официальным автомобильным партнером ФК "Зенит"

Церемония заключения соглашения состоялась 27 ноября перед домашним матчем ФК "Зенит". Договор рассчитан на один год.

В рамках соглашения бренд Lada становится официальным автомобильным партнером клуба. АвтоВАЗ предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения Lada Vesta.

В рамках соглашения Lada получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в социальных сетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше "Газпром Арены". Болельщики и зрители на домашних матчах смогут познакомиться с модельным рядом Lada на специальных экспозициях в рамках "Фан-Променада".

Кроме того, гости первых домашних матчей 2023 г., оформившие карту болельщика, получат возможность выиграть автомобиль.

"Партнерство между Lada, лидером автомобильного рынка России, и футбольным клубом "Зенит", лидером Российской Премьер-лиги, свяжет автолюбителей и футбольных болельщиков единой страстью к миру футбола, и впереди нас вместе ждут только яркие победы!" - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев: "Мы рады приветствовать надежного партнера в лице бренда Lada в 15-миллионной семье участников и болельщиков футбольного клуба "Зенит". Нас объединяют общие ценности: не теряя верности традициям, мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей. Наше сотрудничество пойдет на пользу не только обоим брендам, но и развитию российского футбола в целом".