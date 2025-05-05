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Машиностроение Экономика и бизнес

Самарский завод "Волгабурмаш" подпал под санкции Украины

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское АО "Волгабурмаш" включено в список из 81 компании, в отношении которых Украина ввела санкции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны 1 мая.

Под санкции вместе с "Волгабурмашем" подпали в том числе "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других промышленных предприятий, фонды, занимающиеся проектами в социальной сфере и помощью военнослужащим, волонтерские и ветеранские организации.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений и т.д.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что "Волгабурмаш" активно наращивает экспорт в Евросоюз в то время, как его украинский конкурент "Дрогобычский долотный завод" подвергается ракетным атакам.

Напомним, ранее "Волгабурмаш" и Дрогобычский долотный завод, а также  екатеринбургский "Уралбурмаш" входили в "ВБМ-групп" Андрея Ищука. В 2008 г. "ВБМ-групп" обанкротилась, и активы перешли новым собственникам. При этом в 2013 г. появлялась информация, что Ищук выкупил активы завода в Дрогобыче. Данных о том, кому сейчас принадлежит предприятие, в открытых источниках нет.

"Волгабурмаш" производит буровые долота для добычи минеральных ресурсов. Предприятие контролируется группой закрытых паевых инвестиционных фондов. В марте директором завода был назначен бывший руководитель "Средневолжской газовой компании" Иван Аветисян.

Ранее ряд самарских предприятий подпали под санкции Евросоюза и США, в том числе РКЦ "Прогресс", Самарский электромеханический завод, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы.

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вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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