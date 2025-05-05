Самарский завод "Волгабурмаш" подпал под санкции Украины

Самарское АО "Волгабурмаш" включено в список из 81 компании, в отношении которых Украина ввела санкции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны 1 мая.

Под санкции вместе с "Волгабурмашем" подпали в том числе "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других промышленных предприятий, фонды, занимающиеся проектами в социальной сфере и помощью военнослужащим, волонтерские и ветеранские организации.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений и т.д.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что "Волгабурмаш" активно наращивает экспорт в Евросоюз в то время, как его украинский конкурент "Дрогобычский долотный завод" подвергается ракетным атакам.

"Волгабурмаш" производит буровые долота для добычи минеральных ресурсов. Предприятие контролируется группой закрытых паевых инвестиционных фондов. В марте директором завода был назначен бывший руководитель "Средневолжской газовой компании" Иван Аветисян.

Ранее ряд самарских предприятий подпали под санкции Евросоюза и США, в том числе РКЦ "Прогресс", Самарский электромеханический завод, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы.