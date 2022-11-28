Самарцы продали иностранцу салфетки на 23 млн руб. вместо медицинских масок

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Самарской области, которые обвиняются в мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2020 г. четверо злоумышленников заключили с иностранным гражданином сделку по продаже защитных медицинских масок. Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, они передали покупателю муляжи товара. Под видом же защитных масок в отгруженных на поставку коробках, имеющих необходимую маркировку и фиктивные сертификаты соответствия, покупателю были переданы бумажные салфетки.

В результате злоумышленники причинили иностранному предпринимателю ущерб на сумму свыше 23 млн рублей.

Уголовное дело в отношении одного из соучастников группы было ранее направлено в суд в связи с заключением досудебного соглашения. Еще один подозреваемый скончался.

Как сообщает прокуратура Самарской области, уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.



