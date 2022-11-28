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В Самаре на торги выставили здание 1917 года постройки На продажу выставлено здание Тольяттинского экономико-технологического колледжа В Самаре на торги выставлено здание авиационного техникума Восточную парковку "Самара Арены" выкупает компания Ушамирского Самарская гостиница "Азимут Националь" выставлена на продажу за 312 млн рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре на торги выставили здание 1917 года постройки

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары выставила на аукцион дом 1917 года постройки, расположенный на улице Молодогвардейская, 87.

Фото: https://torgi.gov.ru

Начальная цена кирпичной двухэтажки площадью 194,4 кв. м - 8,5 млн рублей. Из них около 1,4 млн руб. - стоимость дома, еще в 7 млн руб. оценен земельный участок на 523 кв. м.

Эксперты ресурса "Историческая недвижимость" оценили состояние дома на три балла из пяти. Земельный участок расположен в границах исторического поселения регионального значения и входит сразу в три охранные зоны объектов культурного наследия - здания бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, доходного дома Челышева и пушкинского народного дома 1903 года.

Прием заявок стартовал утром 26 ноября и продлится до 9 декабря. Аукцион пройдет 27 декабря на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ".

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