В Самаре на торги выставили здание 1917 года постройки

Администрация Самары выставила на аукцион дом 1917 года постройки, расположенный на улице Молодогвардейская, 87.

Начальная цена кирпичной двухэтажки площадью 194,4 кв. м - 8,5 млн рублей. Из них около 1,4 млн руб. - стоимость дома, еще в 7 млн руб. оценен земельный участок на 523 кв. м.

Эксперты ресурса "Историческая недвижимость" оценили состояние дома на три балла из пяти. Земельный участок расположен в границах исторического поселения регионального значения и входит сразу в три охранные зоны объектов культурного наследия - здания бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, доходного дома Челышева и пушкинского народного дома 1903 года.

Прием заявок стартовал утром 26 ноября и продлится до 9 декабря. Аукцион пройдет 27 декабря на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ".