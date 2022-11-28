Высокие технологии и возможности для стартапов: в Самарской области стартовала "Неделя инноватора"

Масштабное бизнес-мероприятие по продвижению программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей стартовало сегодня, 28 ноября, в региональном центре "Мой бизнес" в Самаре.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Организаторами "Недели инноватора" выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО", управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

"Самарская область является одним из наиболее привлекательных регионов страны в сфере инвестиций, у нас создана одна из самых развитых инфраструктур поддержки инновационных проектов, а технопарк "Жигулевская долина" ежегодно входит в число лучших площадок России, — сделал акцент министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня мы комплексно подходим к развитию инновационных проектов и технологических стартапов: содействуем в привлечении финансирования федеральных институтов развития, оказываем информационную поддержку, организуем участие в профильных выставках. И такие мероприятия, как "Неделя инноватора" позволяют нам представить весь спектр возможностей тем, кто в них заинтересован", — перечислил министр.

Целую неделю участники будут погружаться в треки поддержки инноваций, а также обсудят самые актуальные темы: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства; практику сотрудничества СМСП с индустриальными партнёрами: кейсы, рекомендации экспертов; реализацию программы поддержки предприятий по импортозамещению и реверс-инжинирингу критичных комплектующих, и многое другое.

"Ядром поддержки стартапов в регионе является технопарк "Жигулевская Долина". В нем сосредоточено более 270 стартапов работающих по 6-ти технологическим трекам, — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Инновации — это вектор экономического развития, имеющий форму и содержание, и наша сегодняшняя задача — обозначить берега этого течения, зоны активностей и ответственности оператора инновационной деятельности региона, максимально подробно рассказать о мерах поддержки и компетенциях, собранных в регионе".

Каждый день Недели инноватора посвящен определенному направлению поддержки высокотехнологичного бизнеса. Сегодня состоялся День Сколково, в ходе которого представители Фонда Сколково рассказали о перспективах и возможностях для инновационных компаний, которые предоставляет инновационный центр "Сколково".

Представители "Сколково" Мария Махаева и Андрей Зверев познакомили участников с платформой поиска исполнителей в сфере НИОКР — Sk RnD Market, проинформировали о возможности возмещения инвестиций в университетские стартапы, а также провели индивидуальные консультации по грантам Фонда "Сколково".

"Самарский регион имеет большое значение для Сколково. Это один из крупнейших и лидирующих региональных операторов, ежегодно занимающий первые места в рейтингах, и наш стратегический партнер. И потому для нас важно максимально подробно представить возможности Сколково предпринимателям Самарского региона", — отметила руководитель управления по инновационной инфраструктуре Департамента регионального развития Фонда "Сколково" Мария Махаева.

Трансляция первого дня мероприятия также была организована в Центрах "Мой бизнес" в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Похвистнево, Новокуйбышевске, Отрадном и Жигулевске.

Вторник будет посвящен широкой линейке грантовых конкурсных программ Фонда содействия инновациям. В среду участники мероприятия смогут узнать о программе реинжиниринга Агентства по технологическому развитию, а также о грантах Инновационного фонда Самарской области и Российского фонда развития информационных технологий. В четверг состоятся мероприятия предпринимательского форума "Мой бизнес 63. Время новых решений". Пятница будет посвящена технопарку "Жигулевская долина", представители которого расскажут об экосистеме инноваций, мерах поддержки резидентов, а также о возможностях Регионального центра инжиниринга. Завершится Неделя инноватора "Стартап-выходными" — партнерским мероприятием Регионального центра инноваций Startup Samara.

"После некоторого периода роста мы понимаем, что уже готовы делать следующие шаги на пути развития проекта, и потому для нас важно максимально детально изучить существующие возможности для роста нашего бизнеса, — отметил Александр Кондаков, директор по развитию компании ООО "М9 Фарм", занимающейся производством инновационной косметической продукции. — Неделя инноватора нам очень полезна, потому что мы интересуемся и льготами для разработчиков, и возможностью стать участником "Сколково", не выезжая в столичный регион, а здесь можно получить сразу всю нужную нам информацию".

Участие в "Неделе инноватора" бесплатное, регистрация открыта на сайте: dolinatlt.timepad.ru/event/2217912/.