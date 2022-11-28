Компания "РКС-Самара" объявляет об акции для добросовестных абонентов

Хорошо иметь полезные привычки. Например, ежемесячно своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Таких абонентов с каждым годом становится больше. Именно благодаря им в дома жителей города подается чистая питьевая вода, отводятся и очищаются стоки.

У "РКС-Самара" есть своя хорошая привычка — благодарить таких абонентов. Ежегодно, в канун новогодних праздников ресурсоснабжающая организация проводит акцию "В Новый год — без долгов". Каждый участник акции может рассчитывать на небольшой приятный подарок.

Для участия в акции надо не иметь долгов или оплатить их до 28 декабря и оплатить авансом декабрьскую квитанцию, равную начислениям ноября. Получить подарок можно во всех центрах обслуживания (ЦОК) "РКС-Самара" с 1 по 28 декабря, предъявив квитанции об оплате. Те, кто не пришел за подарком, могут получить 100 рублей скидки на январский платеж. Для этого надо до 28 декабря или обратиться в ЦОК, или направить письмо по адресу action@samcomsys.ru с приложенными квитанциями.

Акция также проводится для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК.