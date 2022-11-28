Компания "РКС-Самара" объявляет об акции для добросовестных абонентов

Хорошо иметь полезные привычки. Например, ежемесячно своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Таких абонентов с каждым годом становится больше. Именно благодаря им в дома жителей города подается чистая питьевая вода, отводятся и очищаются стоки.
У "РКС-Самара" есть своя хорошая привычка — благодарить таких абонентов. Ежегодно, в канун новогодних праздников ресурсоснабжающая организация проводит акцию "В Новый год — без долгов". Каждый участник акции может рассчитывать на небольшой приятный подарок.
Для участия в акции надо не иметь долгов или оплатить их до 28 декабря и оплатить авансом декабрьскую квитанцию, равную начислениям ноября. Получить подарок можно во всех центрах обслуживания (ЦОК) "РКС-Самара" с 1 по 28 декабря, предъявив квитанции об оплате. Те, кто не пришел за подарком, могут получить 100 рублей скидки на январский платеж. Для этого надо до 28 декабря или обратиться в ЦОК, или направить письмо по адресу action@samcomsys.ru с приложенными квитанциями.
Акция также проводится для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа