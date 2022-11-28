В парках Самары начали устанавливать новогодние елочные комплексы

Подготовка к Новому году продолжается, и МАУ "Парки Самары" приступило к установке елочных комплексов. Заготовку сосен уже не первый год делают в Ново-Буянском лесничестве. Там новогодние деревья выбирают, исходя из нескольких критериев. В частности, высота елки должна быть порядка 5 метров; ветви не должны быть слишком размашистыми, что важно для удобства транспортировки в город. Так, сегодня доставили 5 сосен. Они предназначены для парка им. Щорса, сквера "Дубовая роща", парка им. Гагарина, а также для парков "Воронежские озера" и "Молодежный".

Напомним, что в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено пять общественных пространств, в том числе преобразилась первая очередь парков "Молодежный" и "Воронежские озера".

Объектами-лидерами за благоустройство в 2023 г. стали парк "Молодежный", сквер "Самарец" и "Ерик Парк".

Пока же работы продолжаются в части новогоднего декорирования, которое на территориях обслуживания МАУ "Парки Самары" должно завершиться в первой декаде декабря.

"В парках имени 50-летия Октября, Победы, Дружбы уже монтируют искусственные елки. Стоит отметить, что в парке имени Юрия Гагарина, где сегодня ведутся аналогичные работы, будет 2 елочных комплекса. Традицию заложили в 2018 году, когда заработало новое колесо обозрения. Таким образом, елки — одну сборную искусственную конструкцию и одну свежесрубленную сосну — установим и рядом с этим аттракционом, и возле катка и пункта проката коньков. Обе локации в новогодние праздники будут очень востребованы, — рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ г. о. Самара "Парки Самары" Алексей Пецин. — Во всех зонах отдыха в периметре елочных комплексов смонтируем ограждения: где-то декоративные деревянные заборы, где-то фан-барьеры. Каждая елка будет украшена новогодними игрушками и подсвечена иллюминацией. Все будет сверкать и радовать посетителей".

Парковые елочные комплексы до конца января будут радовать взоры горожан и гостей региональной столицы. К тому же сотрудники МАУ "Парки Самары" отмечают, что хвоя сосен, срубленных в такую погоду, как сегодня, как правило, не желтеет.

В дальнейшем живые новогодние деревья снимут с крестовин и отправят на утилизацию.