В Самаре грузчик, захотевший заработать на бирже, потерял 2,5 млн рублей

В Самаре 57-летнему мужчине, работающим грузчиком, в сети Интернет поступило предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет — платформ.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды потерпевший взял кредит и перевел аферистам около 2,5 млн руб., после чего неизвестные перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело