Сергей Пиняев примет участие в Матче звезд

Футболист "Крыльев Советов" Сергей Пиняев - один из участников Матча звезд FONBET Кубка России.
3 декабря футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы дня – жеребьевка весенней части соревнований.
В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.
Также футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?