Сергей Пиняев примет участие в Матче звезд

Футболист "Крыльев Советов" Сергей Пиняев - один из участников Матча звезд FONBET Кубка России.

3 декабря футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы дня – жеребьевка весенней части соревнований.

В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.

Также футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.