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Сергей Пиняев примет участие в Матче звезд "Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в Кубке России "Крылья" вышли в 1/4 финала кубка, обыграв "Факел" "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Спартаком" "Акрон" и "Арсенал" сыграли вничью

Футбол Спорт

Сергей Пиняев примет участие в Матче звезд

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболист "Крыльев Советов" Сергей Пиняев - один из участников Матча звезд FONBET Кубка России.

Фото: РФС

3 декабря футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы дня – жеребьевка весенней части соревнований.

В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка. 

Также футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями. 

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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