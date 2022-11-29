Компания "РКС-Самара" открыла вакансии руководителей, специалистов и рабочих

"РКС-Самара" обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии — дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. "РКС-Самара" приглашает на работу рабочих и специалистов, готовых выполнять важную и необходимую для всего города работу по расширению сетей водоснабжения и водоотведения города и укреплению их надежности.

На предприятии жизнеобеспечения всегда будет работа и, соответственно, зарплата для тех, кто готов трудиться на благо горожан. "РКС-Самара" предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.

В настоящее время открыты вакансии: инженеров (с высшим образованием по специальности "Водоснабжение и водоотведение"), слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтеров и других специальностей. Подробности можно узнать на сайте samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.