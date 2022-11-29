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ЖКХ и благоустройство Общество

Компания "РКС-Самара" открыла вакансии руководителей, специалистов и рабочих

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии — дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. "РКС-Самара" приглашает на работу рабочих и специалистов, готовых выполнять важную и необходимую для всего города работу по расширению сетей водоснабжения и водоотведения города и укреплению их надежности.

На предприятии жизнеобеспечения всегда будет работа и, соответственно, зарплата для тех, кто готов трудиться на благо горожан. "РКС-Самара" предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.

В настоящее время открыты вакансии: инженеров (с высшим образованием по специальности "Водоснабжение и водоотведение"), слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтеров и других специальностей. Подробности можно узнать на сайте samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

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Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

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Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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