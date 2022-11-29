Компания "РКС-Самара" открыла вакансии руководителей, специалистов и рабочих

"РКС-Самара" обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии — дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.
Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. "РКС-Самара" приглашает на работу рабочих и специалистов, готовых выполнять важную и необходимую для всего города работу по расширению сетей водоснабжения и водоотведения города и укреплению их надежности.
На предприятии жизнеобеспечения всегда будет работа и, соответственно, зарплата для тех, кто готов трудиться на благо горожан. "РКС-Самара" предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.
В настоящее время открыты вакансии: инженеров (с высшим образованием по специальности "Водоснабжение и водоотведение"), слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтеров и других специальностей. Подробности можно узнать на сайте samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа