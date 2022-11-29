Жители Самарской области выберут финалистов регионального этапа премии "Бизнес-успех"

В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии "Бизнес-успех".
Победителей регионального этапа национальной премии "Бизнес-успех" выберут уже 1 декабря на стартовом дне регионального форума "Мой бизнес 63. Время новых решений". Жители региона определят обладателя премии в номинации "Народный предприниматель".
Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.
Премия "Бизнес-Успех" — совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, "ОПОРЫ РОССИИ", Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России и реализуемый по федеральным направлениям национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Конкурс пройдет в восьми номинациях: "Лучший молодежный проект", "Лучший производственный проект", "Лучший женский проект", "Лучший технологический проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Премия для самозанятых", а также "Народный предприниматель".
Организатором регионального этапа премии стало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
"В Самарской области создано инициативное бизнес-сообщество, с которым мы находимся в постоянном диалоге, проводим регулярные встречи, вырабатываем совместные решения по вопросам развития делового климата в регионе, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Премия "Бизнес-Успех" позволит нам отметить самых активных предпринимателей, которые работают на благо родного региона и в дальнейшем смогут достойно представить Самарскую область на федеральном уровне".
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо отправить смс с уникальным для каждого участника текстом на короткий номер. Любой желающий может отдать свой голос за предпринимателя-участника только один раз. С номинантами и их достижениями в бизнес-деятельности можно познакомиться на сайте bsaward.ru/2022/samara/vote.
Федеральные организаторы премии — Корпорация "Синергия", "ОПОРА РОССИИ", "Деловая Россия", РСПП, АСИ и Общественная палата РФ.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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