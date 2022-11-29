Жители Самарской области выберут финалистов регионального этапа премии "Бизнес-успех"

В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии "Бизнес-успех".

Победителей регионального этапа национальной премии "Бизнес-успех" выберут уже 1 декабря на стартовом дне регионального форума "Мой бизнес 63. Время новых решений". Жители региона определят обладателя премии в номинации "Народный предприниматель".

Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Премия "Бизнес-Успех" — совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, "ОПОРЫ РОССИИ", Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России и реализуемый по федеральным направлениям национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Конкурс пройдет в восьми номинациях: "Лучший молодежный проект", "Лучший производственный проект", "Лучший женский проект", "Лучший технологический проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Премия для самозанятых", а также "Народный предприниматель".

Организатором регионального этапа премии стало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"В Самарской области создано инициативное бизнес-сообщество, с которым мы находимся в постоянном диалоге, проводим регулярные встречи, вырабатываем совместные решения по вопросам развития делового климата в регионе, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Премия "Бизнес-Успех" позволит нам отметить самых активных предпринимателей, которые работают на благо родного региона и в дальнейшем смогут достойно представить Самарскую область на федеральном уровне".

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо отправить смс с уникальным для каждого участника текстом на короткий номер. Любой желающий может отдать свой голос за предпринимателя-участника только один раз. С номинантами и их достижениями в бизнес-деятельности можно познакомиться на сайте bsaward.ru/2022/samara/vote.

Федеральные организаторы премии — Корпорация "Синергия", "ОПОРА РОССИИ", "Деловая Россия", РСПП, АСИ и Общественная палата РФ.