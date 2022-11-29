В Самаре наградили полицейских из Тольятти, изъявших большую партию наркотиков

Во вторник, 29 ноября, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов наградил старших инспекторов ДПС из ОГИБДД Тольятти Александра Ульянова и Руслана Гафурова, изъявших у перевозчиков более 2 кг наркотиков, почетными грамотами и денежными премиями за бдительность и профессионализм, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По данным правоохранителей, в середине ноября, во время несения службы в Комсомольском районе Тольятти старшие инспекторы ДПС Ульянов и Гафуров остановили для проверки документов водителя иномарки. Поскольку поведение его пассажира им показалось подозрительным, они решили осмотреть транспортное средство и обнаружили под капотом сверток с веществом белого цвета.

Полицейские передали информацию о произошедшем в дежурную часть. Вскоре на место задержания прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой. При дополнительном осмотре подкапотного пространства автомобиля был обнаружен еще один сверток с неизвестным веществом.

Оба изъятых свертка были направлены экспертам, которые установили, что в них в общей сложности находится более двух килограммов наркотического средства N-метилэфедроном. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело, в настоящее время они находятся под стражей.