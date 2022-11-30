В Сызрани полицейский отказался от взятки в 50 тыс. рублей

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки, сообщает СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, 21 ноября подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле, попытался передать взятку в 50 тыс. руб. инспектору за несоставление в отношении него протокола. Мужчина управлял машиной без прав и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.