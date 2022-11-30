В Сызрани полицейский отказался от взятки в 50 тыс. рублей

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 21 ноября подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле, попытался передать взятку в 50 тыс. руб. инспектору за несоставление в отношении него протокола. Мужчина управлял машиной без прав и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки.