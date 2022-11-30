АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в России стоит дороже, чем в Казахстане

Представители АвтоВАЗа объяснили разницу на автомобили Lada в двух странах - России и Казахстане, пишет ria.ru.

Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года.

Также "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, так как речь идет об автомобилях (машинокомплектах), поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам", — добавил автопроизводитель.

В компании также сообщили, что автомобили, произведенные АвтоВАЗом после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются.