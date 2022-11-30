Военный из Сызрани лишился прав за отказ от прохождения медосвидетельствования

Самарский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту одной из воинских частей, расположенной в Сызрани, Алексея Х. виновным в невыполнении требования о прохождении водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
В суде пояснили, что 30 октября этого года военнослужащий управлял автомобилем Opel Omega и был остановлен в Сызрани сотрудниками ГИБДД. На их законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ответил отказом, после чего в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
В соответствии с постановлением судьи Самарского гарнизонного военного суда мужчина был признан виновным и подвергнут административному наказанию в виде административного штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением на полтора года права управления транспортным средством,
Как пояснили в суде, при назначении наказания были приняты во внимание степень опасности и характер совершенного административного правонарушения, данные личности военнослужащего, а также то, что он свою вину признал и в содеянном раскаялся.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.