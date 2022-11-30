Военный из Сызрани лишился прав за отказ от прохождения медосвидетельствования

Самарский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту одной из воинских частей, расположенной в Сызрани, Алексея Х. виновным в невыполнении требования о прохождении водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В суде пояснили, что 30 октября этого года военнослужащий управлял автомобилем Opel Omega и был остановлен в Сызрани сотрудниками ГИБДД. На их законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ответил отказом, после чего в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

В соответствии с постановлением судьи Самарского гарнизонного военного суда мужчина был признан виновным и подвергнут административному наказанию в виде административного штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением на полтора года права управления транспортным средством,

Как пояснили в суде, при назначении наказания были приняты во внимание степень опасности и характер совершенного административного правонарушения, данные личности военнослужащего, а также то, что он свою вину признал и в содеянном раскаялся.