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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета приглашает на последние показы "Бахчисарайского фонтана" и "Дон Кихота Ламанчского" в этом году

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектаклях Самарского театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан" и "Дон Кихот Ламанчский", поражающих воображение масштабом и яркостью.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

4 декабря в 18:30 пройдет балет-поэма "Бахчисарайский фонтан" (12+) — обладатель премии "Золотая Маска" за лучшие костюмы.

Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, оберегаемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго… Прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца.

14 декабря в 18:30 пройдет балет "Дон Кихот Ламанчский" (12+), включенный в этом году в лонг-лист премии "Золотая Маска"

Самая грандиозная премьера 2022 года. Театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах. 120 артистов на сцене, декорации по эскизам выдающихся русских живописцев, 450 костюмов, прекрасная музыка — это стоить увидеть и услышать!

Билеты можно приобрести на сайте театра: opera-samara.ru/afisha/.

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