Самарский театр оперы и балета приглашает на последние показы "Бахчисарайского фонтана" и "Дон Кихота Ламанчского" в этом году

Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектаклях Самарского театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан" и "Дон Кихот Ламанчский", поражающих воображение масштабом и яркостью.
4 декабря в 18:30 пройдет балет-поэма "Бахчисарайский фонтан" (12+) — обладатель премии "Золотая Маска" за лучшие костюмы.
Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, оберегаемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго… Прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца.
14 декабря в 18:30 пройдет балет "Дон Кихот Ламанчский" (12+), включенный в этом году в лонг-лист премии "Золотая Маска"
Самая грандиозная премьера 2022 года. Театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах. 120 артистов на сцене, декорации по эскизам выдающихся русских живописцев, 450 костюмов, прекрасная музыка — это стоить увидеть и услышать!
Билеты можно приобрести на сайте театра: opera-samara.ru/afisha/.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.