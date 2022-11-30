Дмитрий Богданов: "В Самарской области растет количество и качество социальных проектов НКО"

Во вторник, 29 ноября, в областном правительстве состоялась встреча министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова с победителями регионального конкурса социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций 2022 года.

Каждый из них стал получателем гранта на реализацию своих инициатив, направленных на пропаганду семейных ценностей, работу с незащищенными категориями населения, защиту животных, бережное отношение к природе, создание творческих пространств и др.

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4437 некоммерческих организаций. Около 80% из них — социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 19 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 29 тыс. волонтеров.

За последние 4 года грантовый фонд регионального конкурса вырос более чем в 2 раза: с 30 млн рублей до 81,2 млн рублей. Это стало возможным, в том числе благодаря активному привлечению средств Фонда президентских грантов. За последние два года регион привлек из Фонда более 80 млн рублей. По этому показателю Самарская область занимает 4-е место среди субъектов ПФО.

"Социально-ориентированные некоммерческие организации уже на протяжении многих лет являются для Самарской области приоритетным направлением развития общественных инициатив, — рассказал Дмитрий Богданов. — Это когда государственная поддержка оказывается командам, предоставляющим качественные и востребованные услуги для жителей региона. По решению Губернатора Дмитрия Азарова финансирование по различным направлениям поддержки СОНКО стабильно увеличивается. Это касается и регионального конкурса грантов, который проводит наше министерство. Могу сказать, что сегодня СОНКО поддерживаются в различных форматах и объемы этой поддержки измеряются миллиардами рублей", — пояснил министр.

Важно, что активное развитие СОНКО через проектный принцип поддержки и участие в региональном конкурсе грантов, позволяют инициаторам не только получить серьезный опыт в упаковке своих идей, но и эффективно конкурировать за федеральные инструменты поддержки, среди которых программы Фонда Президентских грантов.

В этом году победителями регионального конкурса грантов стали 56 проектов, которые своими услугами охватят 250 тысяч жителей Самарской области. Максимальный размер гранта достигает 2 млн рублей.

Процедура и условия конкурса постоянно совершенствуются. Из нововведений текущего года — исключение требования об обязательном софинансировании проектов за счет средств организации. Кроме того, в этом году до участия в конкурсе допущены организации с задолженностью по уплате налогов до 300 тысяч рублей.

"Конкурс мы проводим в электронной форме. Для подачи заявок у нас создан специализированный портал. С этого года все отчеты по реализации проектов победители смогут также направлять в электронном виде. Это сэкономит ресурсы СОНКО и позволит им сконцентрироваться на реализации своих инициатив", — сказал Дмитрий Богданов.

Расширены и конкурсные направления, теперь к ним добавились социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности.

Сопровождение и поддержка каждому проекту оказывается не только на этапе подготовки к конкурсу и непосредственного участия в нем. В 2022 году областное минэкономразвития внедрил новый сервис — аналог казначейского сопровождения. Теперь банк будет контролировать платежи СОНКО, что позволит им избежать ошибок при расходовании денежных средств.

На встрече некоторые победители представили свои социальные проекты. Одним из них стал проект детского джазового лагеря.

"Мы впервые участвовали в региональном конкурсе грантов министерства экономического развития. Мы проведем конкурсный отбор среди участников Самарской области, привлечем 50 джазовых музыкантов на обучение в возрасте от 14 до 35 лет. Мы сформируем ансамбли, и в течение пяти дней они будут учиться у лучших джазовых музыкантов. Итогом обучения станет большой джазовый фестиваль в июле 2023 года, в котором примут участие в том числе и музыканты из соседних регионов", — рассказал председатель детско-молодежной городской общественной организации "Клуб "Движение" Денис Рыбаков.

Еще одним обладателем гранта стал проект "Сохранение памяти о подвигах военных летчиков "Герои неба". Инициаторы проекта создают уникальные школьные парты, на которых размещены тематические изображения QR-коды со ссылкой на патриотические фильмы. Между школьниками будет даже организовано соревнование — право сидеть за этими партами будет у учеников с высокими достижениями в учебной деятельности.

"Проект у нас стал успешным, мы получили региональный грант, и в тридцати школах мы разместим по 2 парты героев. В рамках этого проекта будут сняты небольшие ролики с описанием подвигов, судьбы летчиков, с описанием самого этого героя", — рассказал инициатор проекта, член Сызранской общественной организации "Боевое братство" Сергей Иванов.

В завершении встречи глава областного минэкономразвития вручил представителям СОНКО дипломы победителей регионального конкурса грантов и ответил на интересующие их вопросы.

"Мы видим, что из года в год растет качество и объем услуг, растет конкуренция за финансовую поддержку таких проектов. Это дает уверенность, что у социальных проектов СОНКО есть большое будущее, и они все активнее будут влиять на развитие региона в самых разных сферах: от спорта и образования до мер социальной поддержки, патриотизма, креативных индустрий, предпринимательства и многого другого", — заметил министр.