В Самарской губернской думе обсудили качество общего образования в регионе

Во вторник, 29 ноября, в Самарской губернской думе под председательством Светланы Ильиной прошел круглый стол, посвященный качеству общего образования в регионе. Организатором мероприятия выступил парламентский комитет по образованию и науке.

В заседании также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы Роман Маркаров и Екатерина Кузьмичева, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, представители педагогического сообщества Самарской области.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами единую задачу - повысить качество общего образования. Сегодня мы на заседании нашего "круглого стола" обсудим вопросы, касающиеся таких измерительных систем, как ОГЭ, ЕГЭ, того, как Самарская область выглядит на общем фоне в стране. Мы поговорим о том, как качество образования влияет на дальнейшее поступление выпускников в ссузы и вузы нашего региона, на дальнейшее их трудоустройство. Мы поговорим о функциональной грамотности. Этот показатель - наша гордость, по нему Самарская область занимает 2 место в России. Мы понимаем, несмотря на то, что в регионе уже достигнуты определенные успехи в отрасли образования, нельзя на этом останавливаться. Сегодня наша задача - обменяться мнениями, определить, чего нам не хватает, что необходимо еще сделать, чтобы улучшить наши показатели и работать еще эффективнее в следующем году", - обозначила цели "круглого стола" председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина.

"Самарская область продемонстрировала высокий показатель минимальной подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Все округа находятся в "зеленой зоне" как внутри региона, так и на уровне страны", - отметил Виктор Акопьян. Он также сообщил о высоких показателях по поступлению в местные вузы и профессиональные учреждения - 78,3%.

В числе проблем министр указал тот факт, что недостаточно школ области выводят ребят на ЕГЭ по информатике. Всего по области этот показатель равен 40,8%. В списке лидеров Тольятти (87,8% школ), за ним Поволжский (68%) и Центральный округ (51%).

"Это важное профильное направление, оно необходимо для развития экономики. Без развития IT-специальностей будущего у страны не будет", - подчеркнул Виктор Акопьян.

Участники круглого стола обсудили результаты государственных экзаменов. Всего в 2021-2022 учебном году в Самарской области ОГЭ сдавали 28 тыс. человек. Наиболее успешно девятиклассники сдали экзамены по литературе (средний балл - 4,5), химии (4,2), английскому (4,4) и русскому языку (4,1). Неудовлетворительные результаты показали всего 357 человек. Для сравнения - двумя годами ранее их было 618. Самыми популярными предметами остаются обществознание (55,3% сдающих), география (41,6%) и информатика (39,4%).

56% выпускников девятых классов продолжили обучение в организациях среднего профессионального образования. Среди востребованных направлений: IT, химические технологии, здравоохранение, строительство, образование и искусство.

Чуть больше 12,5 тыс. школьников региона в этом году сдавали ЕГЭ. На этом экзамене чаще всего выбирали профильную (58,5%) и базовую математику (41%), а также обществознание (35,5%) и физику (28%). Наиболее высокие показатели отмечены по английскому (средний балл - 77,2) и русскому языкам (71,3), литературе (66,9). Среди серьезных достижений - 120 стобалльников и один тольяттинский выпускник, сдавший все три предмета на максимальный результат.

По данным регионального министерства образования и науки, в 2022 году Самарская область уверенно лидирует в ПФО и занимает 6 место в стране по уровню образования населения, удерживает 7 место по образовательному равенству, 8 и 9 место - по поступлению в местные ссузы и вузы соответственно.

Представители департаментов образования Самары и Тольятти отчитались о показателях качества общего образования в своих муниципалитетах. В ходе заседания также были заслушаны доклады об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

Кроме того, участники "круглого стола" обсудили развитие функциональной грамотности обучающихся в регионе и качество общего образования с точки зрения педагогического университета. Они отметили также, что достижение новых результатов в системе общего образования невозможно без развития кадрового потенциала отрасли.