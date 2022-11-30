16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской губернской думе обсудили качество общего образования в регионе Ольга Гальцова: "В центре внимания - человек" Марина Сидухина: "Все социальные обязательства в бюджете сохранены" Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на 2023 год В Самарской области из закона "Об образовании" исключат понятие "услуга"

Законотворчество Власть и политика

В Самарской губернской думе обсудили качество общего образования в регионе

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 ноября, в Самарской губернской думе под председательством Светланы Ильиной прошел круглый стол, посвященный качеству общего образования в регионе. Организатором мероприятия выступил парламентский комитет по образованию и науке.

В заседании также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы Роман Маркаров и Екатерина Кузьмичева, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, представители педагогического сообщества Самарской области.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами единую задачу - повысить качество общего образования. Сегодня мы на заседании нашего "круглого стола" обсудим вопросы, касающиеся таких измерительных систем, как ОГЭ, ЕГЭ, того, как Самарская область выглядит на общем фоне в стране. Мы поговорим о том, как качество образования влияет на дальнейшее поступление выпускников в ссузы и вузы нашего региона, на дальнейшее их трудоустройство. Мы поговорим о функциональной грамотности. Этот показатель - наша гордость, по нему Самарская область занимает 2 место в России. Мы понимаем, несмотря на то, что в регионе уже достигнуты определенные успехи в отрасли образования, нельзя на этом останавливаться. Сегодня наша задача - обменяться мнениями, определить, чего нам не хватает, что необходимо еще сделать, чтобы улучшить наши показатели и работать еще эффективнее в следующем году", - обозначила цели "круглого стола" председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина.

"Самарская область продемонстрировала высокий показатель минимальной подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Все округа находятся в "зеленой зоне" как внутри региона, так и на уровне страны", - отметил Виктор Акопьян. Он также сообщил о высоких показателях по поступлению в местные вузы и профессиональные учреждения - 78,3%.

В числе проблем министр указал тот факт, что недостаточно школ области выводят ребят на ЕГЭ по информатике. Всего по области этот показатель равен 40,8%. В списке лидеров Тольятти (87,8% школ), за ним Поволжский (68%) и Центральный округ (51%).

"Это важное профильное направление, оно необходимо для развития экономики. Без развития IT-специальностей будущего у страны не будет", - подчеркнул Виктор Акопьян.

Участники круглого стола обсудили результаты государственных экзаменов. Всего в 2021-2022 учебном году в Самарской области ОГЭ сдавали 28 тыс. человек. Наиболее успешно девятиклассники сдали экзамены по литературе (средний балл - 4,5), химии (4,2), английскому (4,4) и русскому языку (4,1). Неудовлетворительные результаты показали всего 357 человек. Для сравнения - двумя годами ранее их было 618. Самыми популярными предметами остаются обществознание (55,3% сдающих), география (41,6%) и информатика (39,4%).

56% выпускников девятых классов продолжили обучение в организациях среднего профессионального образования. Среди востребованных направлений: IT, химические технологии, здравоохранение, строительство, образование и искусство.

Чуть больше 12,5 тыс. школьников региона в этом году сдавали ЕГЭ. На этом экзамене чаще всего выбирали профильную (58,5%) и базовую математику (41%), а также обществознание (35,5%) и физику (28%). Наиболее высокие показатели отмечены по английскому (средний балл - 77,2) и русскому языкам (71,3), литературе (66,9). Среди серьезных достижений  - 120 стобалльников и один тольяттинский выпускник, сдавший все три предмета на максимальный результат.

По данным регионального министерства образования и науки, в 2022 году Самарская область уверенно лидирует в ПФО и занимает 6 место в стране по уровню образования населения, удерживает 7 место по образовательному равенству, 8 и 9 место - по поступлению в местные ссузы и вузы соответственно.

Представители департаментов образования Самары и Тольятти отчитались о показателях качества общего образования в своих муниципалитетах. В ходе заседания также были заслушаны доклады об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

Кроме того, участники "круглого стола" обсудили развитие функциональной грамотности обучающихся в регионе и качество общего образования с точки зрения педагогического университета. Они отметили также, что достижение новых результатов в системе общего образования невозможно без развития кадрового потенциала отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4