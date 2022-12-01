В Самаре продлено ограничение движения транспорта из-за строительства метро

В Самаре вновь продляется ограничение движения в связи со строительством метрополитена с 00:00 1 декабря до 23:59 20 декабря.
Будет действовать ограничение движение транспорта по ул. Самарской на участке от ул. Чкалова до ул. Полевой, а также по ул. Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.
Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны; на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения; на служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.
Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92) продолжит следовать по скорректированной схеме.
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Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.