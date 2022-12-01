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Общество

В Самаре продлено ограничение движения транспорта из-за строительства метро

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вновь продляется ограничение движения в связи со строительством метрополитена с 00:00 1 декабря до 23:59 20 декабря.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Будет действовать ограничение движение транспорта по ул. Самарской на участке от ул. Чкалова до ул. Полевой, а также по ул. Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны; на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения; на служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.

Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92) продолжит следовать по скорректированной схеме.

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