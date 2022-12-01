Инвестпрограмма АвтоВАЗа планируется на уровне 40 млрд рублей

Инвестиционная программа АвтоВАЗа на 2023 г. планируется на уровне чуть менее 40 млрд руб., сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Инвестиционная программа АвтоВАЗа на следующий год, если все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей, планируется порядка чуть менее 40 млрд рублей. Это серьезный сигнал для рынка и всех наших партнеров", — сказал он.

Соколов также уточнил, что объем инвестпрограммы на 2023 г. в два раза превышает объем, заложенный на текущий год.