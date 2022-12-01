На содержание дорог в Кировском районе Самары выделили 224 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется содержанием дорога на территории Кировского района.
Начальная цена контракта составляет 224 млн рублей. Подрядчик определится после 12 декабря. Обозначены сроки исполнения контракта — с 1 января по 31 июля 2023 г.
В понятие "содержание дорог" входит комплекс мер, связанных с зимней и летней уборкой проезжей части и тротуаров, обновлением дорожных знаков и разметки, если это потребуется, благоустройством прилегающей территории, контролю за состоянием ограждений, светофоров, мусорных баков и т. п.
Напомним, ранее стало известно, что мэрия города выделила 895,9 млн рублей на содержание дорог в семи районах Самары — Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа