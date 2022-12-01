На содержание дорог в Кировском районе Самары выделили 224 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется содержанием дорога на территории Кировского района.

Начальная цена контракта составляет 224 млн рублей. Подрядчик определится после 12 декабря. Обозначены сроки исполнения контракта — с 1 января по 31 июля 2023 г.

В понятие "содержание дорог" входит комплекс мер, связанных с зимней и летней уборкой проезжей части и тротуаров, обновлением дорожных знаков и разметки, если это потребуется, благоустройством прилегающей территории, контролю за состоянием ограждений, светофоров, мусорных баков и т. п.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия города выделила 895,9 млн рублей на содержание дорог в семи районах Самары — Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском.