Мэрия выделила на содержание дорог в семи районах Самары почти 1 млрд рублей

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется содержанием автомобильных дорог на территории семи районов.
Речь идет о Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах.
Начальная цена контракта — 895,92 млн рублей. Победитель торгов определится после 12 декабря. Он должен приступить к обязанностям с 1 января. Срок исполнения контракта — до 31 июля 2023 г.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа