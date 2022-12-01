Чиновника из Нефтегорского района подозревают в получении взятки

В Нефтегорском районе сотрудник МКУ "Управление капитального строительства" подозревается в получении взятки, сообщает СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, в 2020 г. подозреваемый незаконно получил через посредника от представителя подрядчика в несколько приемов взятку в виде денег на общую сумму 80 тыс. рублей. За это он должен был подписать акты выполненных работ и справки о их стоимости с заведомо ложными сведениями о перевозке грунта и о затратах около 10 млн рублей.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области", - сообщили в СК.
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