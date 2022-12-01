Самарское "Благоустройство" оштрафовали на 100 тыс. за просроченную оплату поставщикам

Самарское УФАС оштрафовало МП "Благоустройство" на 100 тысяч рублей за сорванные предприятием сроки оплаты подрядчикам. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В начале 20222 г. МП заключило контракты с двумя компаниями — ООО "ДСК 163" и ООО "Глобал-Авто" — на поставку товаров и оказание транспортных услуг. Компания выполнили обязательства, но "Благоустройство" сорвало оплату работы в установленные сроки.

"В связи с вышеперечисленным, основываясь на ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ, антимонопольный орган наложил два штрафа по 50 тыс. на МП "Благоустройство", — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день штрафы оплачены в полном объеме.