Lada стала партнером КХЛ

АО "АвтоВАЗ" и Континентальная хоккейная лига объявляют о заключении партнерства на сезон 2022/2023, в рамках которого логотипы Lada появятся на хоккейных аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. Болельщики также смогут познакомиться с автомобилями Lada, экспонируемыми на стадионах в городах проведения чемпионата.
Наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда — NIVA Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед "Встреча легенд".
Автозавод также объявляет, что для поклонников хоккея будет представлена специальная версия автомобиля Lada NIVA Travel, украшенная символикой КХЛ и оснащенная рядом специальных аксессуаров. Подробности серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно.
"АвтоВАЗ берет уверенный курс на поддержку большого спорта в России. Хоккей является для нашей страны традиционно любимым видом спорта, объединяя миллионы игроков и болельщиков разных поколений вокруг красивой игры. Мы рады объявить о сотрудничестве с КХЛ — крупнейшей хоккейной лигой Европы — и верим, что наше партнерство позволит еще больше расширить аудиторию каждого матча, а специальная серия автомобилей NIVA Travel — аудиторию любителей бренда Lada", — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.