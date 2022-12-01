Lada стала партнером КХЛ

АО "АвтоВАЗ" и Континентальная хоккейная лига объявляют о заключении партнерства на сезон 2022/2023, в рамках которого логотипы Lada появятся на хоккейных аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. Болельщики также смогут познакомиться с автомобилями Lada, экспонируемыми на стадионах в городах проведения чемпионата.

Наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда — NIVA Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед "Встреча легенд".

Автозавод также объявляет, что для поклонников хоккея будет представлена специальная версия автомобиля Lada NIVA Travel, украшенная символикой КХЛ и оснащенная рядом специальных аксессуаров. Подробности серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно.

"АвтоВАЗ берет уверенный курс на поддержку большого спорта в России. Хоккей является для нашей страны традиционно любимым видом спорта, объединяя миллионы игроков и болельщиков разных поколений вокруг красивой игры. Мы рады объявить о сотрудничестве с КХЛ — крупнейшей хоккейной лигой Европы — и верим, что наше партнерство позволит еще больше расширить аудиторию каждого матча, а специальная серия автомобилей NIVA Travel — аудиторию любителей бренда Lada", — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.