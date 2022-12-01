В 2023 г. АвтоВАЗ намерен экспортировать 20 тыс. автомобилей

Поставки моделей Lada новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 г., 20 тысяч штук, сообщает ria со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максим Соколов.
"Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного АвтоВАЗа, но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", — сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada.
"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", — добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.
Как отметил глава автозавода, АвтоВАЗ готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.