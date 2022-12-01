В декабре Мордовский филиал Страхового Дома ВСК отмечает 30-летний юбилей работы в республике. Жителям Мордовии доступны более 100 страховых продуктов для граждан и юридических. На сегодняшний день компания занимает 5,8% объема рынка страхования в регионе, что на 1,6% выше результата 2021 года. Филиал демонстрирует стабильный рост портфеля и является одним из заметных игроков страхового рынка республики.

Доля Мордовского филиала ВСК на местном рынке в первом полугодии 2022 года составила 5,8%, а сборы — свыше 66 млн рублей.

Наибольший прирост в портфеле Мордовского филиала ВСК по итогам первого полугодия 2022 года показал сегмент автострахования: рост сборов по каско автопарков юридических лиц в регионе составил 261,5% (доля филиала на рынке составила 9,1%) по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года, ОСАГО — 45% (доля на рынке- 15,2%).

Несмотря на то что в целом объем рынка страхования в регионе по итогам 6 месяцев 2022 года сократился на 2,5%, сборы Мордовского филиала ВСК выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем страховых премий в республике по итогам 2021 года составил 3 270 млн рублей (без ОМС), доля ВСК от всего объема премий страховщиков достигла 4,7% (7 место на рынке).

В числе клиентов филиала компании более 170 юридических лиц, в их числе — наиболее крупные предприятия Республики Мордовия: ГК "Талина" — агрохолдинг, входящий в десятку крупнейших мясокомбинатов России, ГК "МВС" — одна из крупнейших металлургических компаний, ООО "Ликероводочный завод "Саранский" — высококачественный производитель алкогольных напитков, лауреат премий РФ в области качества, Автобаза № 13 — автопарк правительства республики.

"ВСК сегодня входит в топ-5 страховщиков страны. В 1992 году Мордовский филиал стал одним из первых офисов, которые мы открыли в регионах. Все прошедшие с этого события три десятилетия команда филиала надежно выполняет взятые на себя обязательства по страховой защите физических лиц и компаний. Филиал демонстрирует отличные результаты, совершенствует вместе с компанией бизнес-процессы, повышает качество клиентского сервиса. Сегодня мы вместе ведем непрерывную работу по поиску инноваций и внедрению новых технологий в повседневную работу, ключевым элементом которой стала цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, наших внутренних процессов. Важно, что мы стремимся стать компанией, которая не только защищает клиентов от финансовых рисков, но и способствует росту бизнеса партнеров", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"30-летний юбилей Мордовского филиала ВСК — значимое событие, особенно с учетом того, что он является одним из первых открывшихся региональных филиалов Страхового Дома ВСК. За эти годы наш филиал внес значимый вклад в развитие страховой индустрии в регионе, способствовала росту доверия к страховщикам среди населения. В республике проживает сегодня около 800 000 граждан, и задача ВСК — предоставить максимальному числу жителей надежную страховую и финансовую защиту на случай любых непредвиденных ситуаций", — добавила Юлия Мокеева, директор Мордовского филиала Страхового Дома ВСК.