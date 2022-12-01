В декабре Мордовский филиал Страхового Дома ВСК отмечает 30-летний юбилей работы в республике. Жителям Мордовии доступны более 100 страховых продуктов для граждан и юридических. На сегодняшний день компания занимает 5,8% объема рынка страхования в регионе, что на 1,6% выше результата 2021 года. Филиал демонстрирует стабильный рост портфеля и является одним из заметных игроков страхового рынка республики.
Доля Мордовского филиала ВСК на местном рынке в первом полугодии 2022 года составила 5,8%, а сборы — свыше 66 млн рублей.
Наибольший прирост в портфеле Мордовского филиала ВСК по итогам первого полугодия 2022 года показал сегмент автострахования: рост сборов по каско автопарков юридических лиц в регионе составил 261,5% (доля филиала на рынке составила 9,1%) по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года, ОСАГО — 45% (доля на рынке- 15,2%).
Несмотря на то что в целом объем рынка страхования в регионе по итогам 6 месяцев 2022 года сократился на 2,5%, сборы Мордовского филиала ВСК выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем страховых премий в республике по итогам 2021 года составил 3 270 млн рублей (без ОМС), доля ВСК от всего объема премий страховщиков достигла 4,7% (7 место на рынке).
В числе клиентов филиала компании более 170 юридических лиц, в их числе — наиболее крупные предприятия Республики Мордовия: ГК "Талина" — агрохолдинг, входящий в десятку крупнейших мясокомбинатов России, ГК "МВС" — одна из крупнейших металлургических компаний, ООО "Ликероводочный завод "Саранский" — высококачественный производитель алкогольных напитков, лауреат премий РФ в области качества, Автобаза № 13 — автопарк правительства республики.
"ВСК сегодня входит в топ-5 страховщиков страны. В 1992 году Мордовский филиал стал одним из первых офисов, которые мы открыли в регионах. Все прошедшие с этого события три десятилетия команда филиала надежно выполняет взятые на себя обязательства по страховой защите физических лиц и компаний. Филиал демонстрирует отличные результаты, совершенствует вместе с компанией бизнес-процессы, повышает качество клиентского сервиса. Сегодня мы вместе ведем непрерывную работу по поиску инноваций и внедрению новых технологий в повседневную работу, ключевым элементом которой стала цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, наших внутренних процессов. Важно, что мы стремимся стать компанией, которая не только защищает клиентов от финансовых рисков, но и способствует росту бизнеса партнеров", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.
"30-летний юбилей Мордовского филиала ВСК — значимое событие, особенно с учетом того, что он является одним из первых открывшихся региональных филиалов Страхового Дома ВСК. За эти годы наш филиал внес значимый вклад в развитие страховой индустрии в регионе, способствовала росту доверия к страховщикам среди населения. В республике проживает сегодня около 800 000 граждан, и задача ВСК — предоставить максимальному числу жителей надежную страховую и финансовую защиту на случай любых непредвиденных ситуаций", — добавила Юлия Мокеева, директор Мордовского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.