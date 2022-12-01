В Самаре молодые парни лихо катались на дедушкином внедорожнике и попали на видео

В Самаре сотрудники полиции провели проверку по информации, размещенной в социальных сетях и привлекли нарушителей к административной ответственности. По информации правоохранителей, в соцсеть попала видеозапись, на которой водитель Mitsubishi Outlander перевозит пассажира вне кабины автомобиля, игнорируя "поворотники".
На камеры автомобиль попал во вторник, 29 ноября, это случилось напротив дома 248 "А" по Московскому шоссе в Промышленном районе областного центра. В ходе административного расследования полицейскими установлено, что собственником транспортного средства является 64-летний местный житель, который пояснил, что в этот день на автомобиле катались его 19-летний внук и его 20-летний друг.
Сотрудниками полиции возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка пассажира вне кабины автомобиля), ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования подать сигнал световым указателям поворот соответствующего направления), ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ пассажиром, участвующим в процессе дорожного движения).
В отношении молодых людей составлены протоколы о правонарушениях и назначены штрафы в в размере 500 рублей за каждое правонарушение.
Полицейские напоминают: административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.