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Экономика и бизнес

Из контролирующих "ЭкоСтройРесурс" лиц ушел еще один человек

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ООО "Капитал Актив", владеющее ООО "ЭкоСтройРесурс" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами), сократилось число собственников: из состава учредителей вышел Сергей Елисеев.

В ИАС Seldon Basis изменения в структуре совладельцев "Капитал Актива" зафиксированы 23 ноября. Сергей Елисеев вошел в состав учредителей в 2018 г., когда компания была основана, и дважды сокращал свою долю. Собственниками организации остаются Татьяна Звягина (75%) и Андрей Пашков (25%). 

Напомним, в августе из состава вышел Валерий Елуферьев. Ему принадлежало 20% капитала "ЭкоСтройРесурса". На этот процент увеличило свою долю ООО "Капитал Актив" (80%). Еще 20% принадлежит Василиосу Зиакасу.

Сергей Елисеев, по данным ИАС Seldon Basis, непродолжительное время также был совладельцем ООО "ЭкоСтройРесурс" в 2018 г., а еще раньше - гендиректором (2013 - 2014 г.). Владел и руководил АО Экотехнопарк "Зелененький" (инвестпроект "ЭкоСтройРесурса" по строительству мусоросортировочного комплекса), был учредителем ООО "Трансресурс" (перевозка опасных грузов). Сейчас является собственником ООО "Экополимер" (производство пластмассовых труб) и ООО "КВ Холдинг" (строительство зданий).

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