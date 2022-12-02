Из контролирующих "ЭкоСтройРесурс" лиц ушел еще один человек

В ООО "Капитал Актив", владеющее ООО "ЭкоСтройРесурс" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами), сократилось число собственников: из состава учредителей вышел Сергей Елисеев.
В ИАС Seldon Basis изменения в структуре совладельцев "Капитал Актива" зафиксированы 23 ноября. Сергей Елисеев вошел в состав учредителей в 2018 г., когда компания была основана, и дважды сокращал свою долю. Собственниками организации остаются Татьяна Звягина (75%) и Андрей Пашков (25%).
Напомним, в августе из состава вышел Валерий Елуферьев. Ему принадлежало 20% капитала "ЭкоСтройРесурса". На этот процент увеличило свою долю ООО "Капитал Актив" (80%). Еще 20% принадлежит Василиосу Зиакасу.
Сергей Елисеев, по данным ИАС Seldon Basis, непродолжительное время также был совладельцем ООО "ЭкоСтройРесурс" в 2018 г., а еще раньше - гендиректором (2013 - 2014 г.). Владел и руководил АО Экотехнопарк "Зелененький" (инвестпроект "ЭкоСтройРесурса" по строительству мусоросортировочного комплекса), был учредителем ООО "Трансресурс" (перевозка опасных грузов). Сейчас является собственником ООО "Экополимер" (производство пластмассовых труб) и ООО "КВ Холдинг" (строительство зданий).