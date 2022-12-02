Из контролирующих "ЭкоСтройРесурс" лиц ушел еще один человек

В ООО "Капитал Актив", владеющее ООО "ЭкоСтройРесурс" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами), сократилось число собственников: из состава учредителей вышел Сергей Елисеев.

В ИАС Seldon Basis изменения в структуре совладельцев "Капитал Актива" зафиксированы 23 ноября. Сергей Елисеев вошел в состав учредителей в 2018 г., когда компания была основана, и дважды сокращал свою долю. Собственниками организации остаются Татьяна Звягина (75%) и Андрей Пашков (25%).

Напомним, в августе из состава вышел Валерий Елуферьев. Ему принадлежало 20% капитала "ЭкоСтройРесурса". На этот процент увеличило свою долю ООО "Капитал Актив" (80%). Еще 20% принадлежит Василиосу Зиакасу.