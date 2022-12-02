В Самаре директор компании стал жертвой кибермошенников при покупке техники

Виртуальные мошенники обманули самарца почти на 40 тыс. рублей, сообщает пресс-сслужба ГУ МВД по Самарской области.

47-летний разведенный директор одного из ООО захотел приобрести через соцсеть кофемашину. Мужчина созвонился с продавцом. Тот пообещал доставить бытовую технику через курьера, но взамен потребовал 100% предоплаты. Самарец перевел неизвестному 38,6 тыс. рублей и стал ждать курьера.

Спустя два дня, так и не дождавшись доставки кофемашины, он попробовал связаться с продавцом, но тот отключил телефон и удалил аккаунт из соцсетей. Мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.