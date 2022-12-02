В Самаре директор компании стал жертвой кибермошенников при покупке техники

Виртуальные мошенники обманули самарца почти на 40 тыс. рублей, сообщает пресс-сслужба ГУ МВД по Самарской области.
47-летний разведенный директор одного из ООО захотел приобрести через соцсеть кофемашину. Мужчина созвонился с продавцом. Тот пообещал доставить бытовую технику через курьера, но взамен потребовал 100% предоплаты. Самарец перевел неизвестному 38,6 тыс. рублей и стал ждать курьера.
Спустя два дня, так и не дождавшись доставки кофемашины, он попробовал связаться с продавцом, но тот отключил телефон и удалил аккаунт из соцсетей. Мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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