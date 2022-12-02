Молодой пастух из Челябинска попал в ДТП на угнанном у самарского фермера авто

В Самарской области в суд передано уголовное дело по обвинению жителя Челябинской области в угоне транспортного средства. Пастух похитил автомобиль у работодателя и совершил на нем ДТП, передает пресс-служба облМВД.

В полицию Красноярского района обратился 53-летний самарец. Он рассказал, что с территории принадлежащего ему фермерского хозяйства в Самарской области похищен его автомобиль "ГАЗ-33027". На розыск транспортного средства ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули. В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля, произошедшем на участке дороги, расположенном на 9 км автодороги "Подъезд к Самаре".

Правоохранители осмотрели место ДТП, опросили очевидцев. Один из участников ДТП, водитель Ford Focus, сообщил, что возле АЗС произошло столкновение двух транспортных средств. Он предложил виновнику оформить происшествие без вызова сотрудников Госавтоинспекции, но мужчина отказался и, когда владелец иномарки отошел вызвать полицию, ушел в неизвестном направлении.

Полицейские вернули автомобиль и свидетельство о регистрации "ГАЗ-33027" законному владельцу. Позже им поступила информация, что угон автомобиля совершил пастух, до происшествия отработавший несколько месяцев на ферме потерпевшего.

Полицейские установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, выехали в рабочую командировку в Челябинск и задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления безработного 25-летнего мужчину.

Его допросили как подозреваемого в преступлении и заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.