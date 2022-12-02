В Самарской области продолжается прием заявок на областной журналистский конкурс на призы губернатора

17 ноября 2022 года стартовал прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области. Конкурс традиционно вызывает большой интерес среди журналистов, заявки продолжают поступать. Высокий коэффициент активности участия в заявочной кампании конкурса отмечен у муниципальных средств массовой информации Самарской области.

Стать участником престижного профессионального журналистского конкурса, подав заявку, можно до 9 декабря 2022 года. Подробное описание условий конкурса представлено на сайте правительства Самарской области. Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде посредством заполнения соответствующей электронной формы. К заявке прилагаются сопроводительное письмо от редакции средства массовой информации по форме согласно приложению № 1 к Положению об областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области, а также согласие заявителя на обработку персональных данных по форме.

Итоги конкурса будут по традиции подведены в январе следующего года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской печати.

Как и в предыдущие годы, номинации конкурса 2022 года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. В этом году определено два направления: "Год культурного наследия народов России" и "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем".

В каждом направлении выделено две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации". Заявителем — кандидатом на участие в конкурсе из числа представителей журналистского сообщества региональных и муниципальных средств массовой информации — в этом году может быть представитель творческой группы из регионального или муниципального средства массовой информации, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, сетевого издания, лицензированной радиостанции или телеканала).

Заявитель в лице журналиста, представителя конкретной творческой группы, может подавать заявку на участие по одному или двум направлениям, но только в одной из номинаций конкурса. В 2022 году условия конкурса не предусматривают формат индивидуального соревнования журналистов.

Лучшие работы в двух направлениях будут определены по четырем номинациям:

— лучшая работа/проект на телевидении;

— лучшая работа/проект на радио;

— лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации;

— лучшая диджитал-работа/проект.

К участию в конкурсе 2022 года принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2022 года.

Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.