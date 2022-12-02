В Самарской области продолжается прием заявок на областной журналистский конкурс на призы губернатора

17 ноября 2022 года стартовал прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области. Конкурс традиционно вызывает большой интерес среди журналистов, заявки продолжают поступать. Высокий коэффициент активности участия в заявочной кампании конкурса отмечен у муниципальных средств массовой информации Самарской области.
Стать участником престижного профессионального журналистского конкурса, подав заявку, можно до 9 декабря 2022 года. Подробное описание условий конкурса представлено на сайте правительства Самарской области. Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде посредством заполнения соответствующей электронной формы. К заявке прилагаются сопроводительное письмо от редакции средства массовой информации по форме согласно приложению № 1 к Положению об областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области, а также согласие заявителя на обработку персональных данных по форме.
Итоги конкурса будут по традиции подведены в январе следующего года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской печати.
Как и в предыдущие годы, номинации конкурса 2022 года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. В этом году определено два направления: "Год культурного наследия народов России" и "Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем".
В каждом направлении выделено две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации". Заявителем — кандидатом на участие в конкурсе из числа представителей журналистского сообщества региональных и муниципальных средств массовой информации — в этом году может быть представитель творческой группы из регионального или муниципального средства массовой информации, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, сетевого издания, лицензированной радиостанции или телеканала).
Заявитель в лице журналиста, представителя конкретной творческой группы, может подавать заявку на участие по одному или двум направлениям, но только в одной из номинаций конкурса. В 2022 году условия конкурса не предусматривают формат индивидуального соревнования журналистов.
Лучшие работы в двух направлениях будут определены по четырем номинациям:
— лучшая работа/проект на телевидении;
— лучшая работа/проект на радио;
— лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации;
— лучшая диджитал-работа/проект.
К участию в конкурсе 2022 года принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2022 года.
Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.