В ноябре продажи автомобилей LADA побили рекорд 2022 года

По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей LADA, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA. Об этом сообщает PR-дирекция АО "АвтоВАЗ".

Главными драйверами продаж LADA в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.

Результат продаж легковых LADA Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги продаж модели в ноябре годом ранее.

LADA NIVA Legend продемонстрировала наибольший рост: в ноябре 2022 года было реализовано 3 222 автомобиля, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также ноябрьские продажи LADA NIVA Legend являются лучшим показателем в 2022 году.

Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и NIVA Travel: продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.

Как сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных Министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров LADA и самого востребованного оснащения.

"В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др. Благодарю каждого члена нашей команды за высочайшую самоотдачу и всех поклонников LADA за поддержку!", — отметил он.