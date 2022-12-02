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Автопром Машиностроение

В ноябре продажи автомобилей LADA побили рекорд 2022 года

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей LADA, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA. Об этом сообщает PR-дирекция АО "АвтоВАЗ".

Фото: Дирекция по связям с общественностью ОАО ''АвтоВАЗ''

Главными драйверами продаж LADA в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.

Результат продаж легковых LADA Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги продаж модели в ноябре годом ранее.

LADA NIVA Legend продемонстрировала наибольший рост: в ноябре 2022 года было реализовано 3 222 автомобиля, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также ноябрьские продажи LADA NIVA Legend являются лучшим показателем в 2022 году.

Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и NIVA Travel: продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.

Как сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных Министерством промышленности и торговли России,  и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров LADA и самого востребованного оснащения.

"В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др. Благодарю каждого члена нашей команды за высочайшую самоотдачу и всех поклонников LADA за поддержку!", — отметил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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