В ноябре продажи автомобилей LADA побили рекорд 2022 года

По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей LADA, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA. Об этом сообщает PR-дирекция АО "АвтоВАЗ".
Главными драйверами продаж LADA в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.
Результат продаж легковых LADA Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги продаж модели в ноябре годом ранее.
LADA NIVA Legend продемонстрировала наибольший рост: в ноябре 2022 года было реализовано 3 222 автомобиля, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также ноябрьские продажи LADA NIVA Legend являются лучшим показателем в 2022 году.
Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и NIVA Travel: продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.
Как сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных Министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров LADA и самого востребованного оснащения.
"В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др. Благодарю каждого члена нашей команды за высочайшую самоотдачу и всех поклонников LADA за поддержку!", — отметил он.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.