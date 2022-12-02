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Страхование Финансы

ВСК подготовила полис ДМС для самого занятого новогоднего волшебника

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волшебство не всегда эффективно в вопросе здоровья, в отличие от страхового полиса, который гарантировано поможет пережить трудности. Грядет самый любимый среди россиян праздник — Новый год, а значит у Деда Мороза и Снегурочки будет много хлопот. Они живут в условиях сурового климата, весь год усердно готовятся к Новому году (собирают мечты и желания, наколдовывают подарки, следят за поведением юных россиян, чтобы потом наградить их за успехи), а главную ночь в году почти полностью проводят на холоде, развозя по всей стране подарки для детей и взрослых. При таких условиях работы им, несмотря на окружающее их волшебство, необходимо не только тщательно заботиться о собственном здоровье, но и проходить период январской реабилитации — по оценкам ВСК стоимость оптимальной программы ДМС для Деда Мороза и его внучки Снегурочки составит 18 тыс. рублей для каждого.

Срок действия страховой программы для Деда Мороза и Снегурочки составит 1 год. В покрытие будут включены как классические опции — амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медицинская помощь, так и дополнительные сервисы.

По старой русской традиции Деда Мороза не отпускают без угощений. Поэтому одним из рисков для него и Снегурочки становятся болезни желудочно-кишечного тракта, самое распространенная из которых — хроническое переедание. Красный ноc Деда Мороза — не всегда признак богатырского здоровья и румянца — это может быть симптомом розацеа — усиленного роста кровеносных сосудов на лице. Справиться с этим недугом поможет специальная несложная процедура, "запаивающая" капилляры. Огромный мешок с подарками, который Дедушка Мороз носит за спиной — явная причина хронического остеохондроза и сколиоза позвоночника, требующего внимания профильных специалистов.

Так как резиденция Деда Мороза расположена в 12 км от города Великий Устюг, добираться до ближайшей поликлиники дедушке будет проблематично. Поэтому в полис ДМС обязательно будет включена телемедицина — дистанционные консультации врача.

Для того чтобы Деду Морозу и Снегурочке было проще справляться с предновогодним стрессом и не "выгореть" на работе, им будет также доступна служба психологической поддержки, в которую могут обратиться все клиенты ВСК в рамках ДМС.

Снегурочка, как и большинство молодых людей, предпочитает записываться к врачу, получать консультации, управлять страховой программой дистанционно. У нее будет такая возможность, т. к. в Цифровой клинике ВСК, доступной клиентам компании по ДМС, есть чат с медицинским советником.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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