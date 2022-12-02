Тольяттинца оштрафовали на 300 тыс. рублей за публичное оправдание террористической деятельности в соцсети

В Центральном окружном военном суде вынесен приговор жителю Тольятти, признанному виновным в публичном оправдании террористической деятельности с использованием сети Интернет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, противоправная деятельность ныне осужденного, который размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности, была пресечена их сотрудниками.
В мае 2022 года он был задержан и дал признательные показания. По адресу его проживания проведен обыск, изъяты средства мобильной связи.
Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное по ч.2 ст. 205.2 УК РФ.
"Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.