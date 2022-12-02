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Суды Происшествия

Тольяттинца оштрафовали на 300 тыс. рублей за публичное оправдание террористической деятельности в соцсети

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде вынесен приговор жителю Тольятти, признанному виновным в публичном оправдании террористической деятельности с использованием сети Интернет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, противоправная деятельность ныне осужденного, который размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности, была пресечена их сотрудниками.

В мае 2022 года он был задержан и дал признательные показания. По адресу его проживания проведен обыск, изъяты средства мобильной связи.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное по ч.2 ст. 205.2 УК РФ.

"Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

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